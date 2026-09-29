Tuvo un cruce con Messi, hizo un provocador posteo y su Instagram se repletó de comentarios

Santiago Rodríguez discutió con La Pulga en el triunfo de Columbus Crew ante Inter Miami por la MLS, donde el argentino lo habría tratado de “canchero”.

Revuelo causó en las redes sociales el posteo de Santiago Rodríguez, futbolista uruguayo que tuvo un fuerte cruce con Lionel Messi el último fin de semana.

El volante del Columbus Crew se hizo viral al discutir con La Pulga en el duelo que su equipo se impuso 2-1, dándole un duro golpe al Inter Miami por la MLS.

Tras plantarse cara a cara con el ídolo argentino, el charrúa infló el pecho destacar la victoria y su propia actuación.





El posteo de Santiago Rodríguez tras cruce con Messi

“Trabajo hecho un domingo”, escribió el ex jugador de Botafogo, agregando 11 fotos en Instagram que incluyen una con el rosarino de fondo.

El áspero diálogo se dio en pleno partido, donde Messi lo habría tratado de “canchero” y de una supuesta falta de respeto en un momento.

La publicación del joven de 26 años se repletó de comentarios, generando un intenso debate entre defensores del ex Barcelona y sus críticos.

Nacido en enero del 2000, Rodríguez pasó por Nacional, Montevideo City Torque, New York City, el mencionado Fogao y este 2026 arribó a Columbus Crew.

Cabe recordar que el chileno Gonzalo Tapia no disputó este encuentro por estar con la Selección Chilena en la fecha FIFA.

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