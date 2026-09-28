Ben Brereton y su esposa sorprenden con anuncio en plena concentración con La Roja: Redes en llamas

Kim Abott, pareja del futbolista chileno británico, compartió la noticia en sus redes sociales junto a fotos de su avanzado embarazo.

Ben Brereton sorprendió con un importante anuncio personal y junto a su pareja, Kim Abott, reveló su familia se agrandará con la llegada de un nuevo hijo.

La encargada de compartir la noticia fue la modelo, quien publicó imágenes de su embarazo en su cuenta de Instagram.

“Uno más…”, escribió mostrando fotos de ecografías y su abultado vientre.





Por su parte, el chileno británico del Sheffield United comentó la publicación con un “no puedo esperar” y compartió el mismo post de su pareja en sus stories de Instagram.

En la sección de comentarios, se llenaron de reacciones de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron la noticia.

El delantero se encuentra en plena concentración con la Selección Chilena, que se está preparando para enfrentar a Estados Unidos en un duelo amistoso.

Cabe recordar que este será el tercero hijo de Ben Brereton y Kim Abott y llevan más de seis años de relación.

El futbolista de La Roja y su pareja se convirtieron en padres por primera vez en 2023 con la llegada de Mason y en enero de 2025 anunciaron a su segunda hija Honey.

Ben Brereton y Kim Abott esperan a su tercer hijo