Universidad de Chile se impone ante Everton y avanza a cuartos de final de Copa Chile

Los Azules se llevaron la llave ante Everton tras imponerse por 2-1 en el marcador global y se instalaron entre los ocho mejores del torneo.

Universidad de Chile avanzó a cuatros de final de la Copa Chile luego de imponerse por 2-1 a Everton en el marcador global este domingo.

Primero, se terminó de jugar el partido de ida que había sido suspendido, el que finalizó con triunfo 1-0 para el Romántico Viajero.

Luego, ambos equipos disputaron el partido de vuelta en el Estadio Nacional en Ñuñoa, donde la U abrió el marcador con un cabezazo de Eduardo Vargas.





Everton reaccionó en el complemento y Nicolás Montiel anotó el empate. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y Universidad de Chile aseguró su clasificación.

Ahora, Los Azules enfrentarán a Deportes Antofagasta, que este domingo venció por 4-1 a Deportes Iquique y también consiguió avanzar de ronda en Copa Chile.