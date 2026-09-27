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Juegos Suramericanos 2026: Team Chile cierra con histórico cuarto lugar con 175 medallas en los Odesur

Los Lobos fueron los encargados de conseguir la última presea del evento tras un partido de infarto contra Argentina. Revisa a continuación los detalles de la participación de los chilenos en los Odesur.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Oficialmente el Team Chile cerró su paso por los Juegos Suramericanos 2026, evento que terminó con una histórica participación por parte de los chilenos.

Y es que el grupo de deportistas consiguió su mayor número de medallas obtenidas fuera del país tras sumar 175 preseas en total: 49 fueron de oro, 58 de plata y 68 de bronce.

A un oro de alcanzar el récord impuesto en los Odesur de Santiago 1986, los nacionales en esta ocasión terminaron en el cuarto lugar por debajo de Colombia (3°), Argentina (2°) y Brasil (1°).

La última presea del evento estuvo en manos de Los Lobos, el equipo masculino de balonmano, quienes consiguieron un empate de infarto (27-27) contra los trasandinos, sin embargo, por diferencia de goles terminaron quedándose con una medalla de plata.

Cabe destacar que este año se vivieron numerosos hitos entre los deportistas chilenos y sus participaciones. Un caso fue el equipo de natación artística que consiguió todos los oros disponibles, asimismo, el equipo de voleibol femenino logró su primer reconocimiento dorado en esta competencia.

Medallas de Team Chile — Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

🥇 Oro (49)

Disciplina / prueba Deportista(s)
Ciclismo mountain bike Catalina Vidaurre
Esports – sim racing Ángel Inostroza
Ciclismo ruta (contrarreloj) Aranza Villalón
Patinaje artístico Josefa Ramos
Gimnasia artística (anillas) Joaquín Álvarez
Natación (100 metros mariposa) Elías Ardiles
Remo (2 sin timonel) Melita Abraham y Antonia Abraham
Remo (M2X) Andoni Habash y Alfredo Abraham
Remo (ocho con timonel femenino) equipo formado por Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Isidora Niemeyer, Antonia Liewald, Josefa Yáñez, Emily-Louise Serandour y timoneado por Josefa Ceballos
Triatlón Andree Buc
Esgrima (florete femenino) equipo formado por Arantza Inostroza, Lisa Montecinos, Katina Proestakis y Rafaela Santibáñez
Remo M2 César Abaroa y Marcelo Poo
Remo (1XWL) Antonia Liewald
Remo (W4) Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour
Bochas (raffa volo mixto) Franca Martini y Rodolfo Gálvez
Bochas (volo tiro progresivo) Franco Barbano
Esgrima (equipo de florete) Gustavo Alarcón, Leopoldo Alarcón, David Alarcón y Vicente Otayza
Remo (W4X) Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter
Natación artística (dueto femenino) Trinidad García y Soledad García
Natación artística (dueto mixto) Theodora Garrido y Nicolás Campos
Judo (-100 kg.) Thomas Briceño
Vóleibol equipo femenino
Esquí náutico (overall) Martín Labra
Esquí náutico (slalom) Gustavo Kretschmer
Ecuestre (concurso completo) Mateo Garín
Esquí náutico (figuras) Martín Labra
Natación artística equipo mixto formado por Nicolás Campos, Theodora Garrido, Trinidad García, Soledad García, Bárbara Copelli, Florencia Lazcano, Eva Rubio, Chloé Plaut, Adriana Cerda y Macarena Vial
Esquí náutico (salto) Agustina Varas
Ciclismo pista (persecución por equipos masculino) equipo formado por Jacob Decar, Diego Rojas, Martín Mancilla y Luciano Carrizo
Atletismo (lanzamiento del disco) Claudio Romero
Tenis de mesa (dobles mixto) Daniela Ortega y Gustavo Gómez
Canotaje slalom (kayak cross contrarreloj) Jesús Martínez
Atletismo (400 metros) Martina Weil
Tenis de mesa (singles) Daniela Ortega
Atletismo (800 metros) Valentina Barrientos
Canotaje slalom (K1 slalom paralelo) Andraz Echeverría
Karate (-55 kg.) Valentina Toro
Karate (-67 kg.) Tomás Freire
Canotaje (C2 500 metros) María José Mailliard y Paula Gómez
Canotaje (C1 500 metros) María José Mailliard
Canotaje (kayak cross) Jesús Martínez
Escalada (lead) Joaquín Urrutia
Karate (-68 kg.) Anastasiia Velozo
Escalada (lead) Martina Castro
Karate (-84 kg.) Fabián Huaiquimán
Tenis (dobles mixto) Fernanda Labraña y Matías Soto
Lanzamiento del martillo Humberto Mansilla
Vóleibol equipo masculino
Tenis de mesa equipo formado por Daniela Ortega, Paulina Vega y Valentina Ríos

🥈 Plata (58)

Disciplina / prueba Deportista(s)
Ciclismo mountain bike Florencia Monsálvez
Levantamiento de pesas (-49 kg.) Macarena García
Patinaje de velocidad Catalina Lorca
Natación (relevo 4×100 metros combinado) equipo formado por Elías Ardiles, Luis Toledo, Mariano Lazzerini y Edhy Vargas
BMX Freestyle Macarena Pérez
Natación (1.500 metros libres) Kristel Köbrich
Natación (200 metros de espalda) Edhy Vargas
Remo (4M) equipo formado por César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes
Tiro skeet Francisca Crovetto
Triatlón Mateo Mendoza
Bochas (petanca mixta) Rodolfo Gálvez y Sabrina Polito
Esports (Valorant) Leandro Rojas, Luis Santa Ana, Matías Barría, Ignacio Manríquez y Rodolfo Henríquez
Remo (W2X) Victoria Hostetter y Christina Hostetter
Esgrima (equipo de espada) Arantza Inostroza, Analía Fernández, Marianne Frindt y Paula Vásquez
Remo (M1X) Andoni Habash
Remo (M4X) Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol
Remo (ocho con timonel mixto) equipo formado por Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Ignacio Wilson, Andoni Habash, Marcelo Poo, Nahuel Reyes y Josefa Ceballos
Tiro deportivo (rifle de aire 10 metros) Daniel Vidal
Golf Tomás Gana
Triatlón (relevos mixtos) Dominga Jácome, Rafaela Capó, Diego Moya y Mateo Mendoza
Judo (+100 kg.) Francisco Solís
Esquí náutico (overall) Agustina Varas
Esquí náutico (slalom) Trinidad Espinal
Esquí náutico (figuras) Matías González
Wakeboard Ignacia Holscher
Esquí náutico (salto) Emile Ritter
Lucha (libre 68 kg.) Virginia Jiménez
Ciclismo pista (persecución por equipos femenino) equipo formado por Scarlet Cortés, Javiera Garrido, Aranza Villalón y Maite Ibarra
Rugby 7 equipo masculino
Hockey césped equipo masculino
Hockey césped equipo femenino
Atletismo (salto largo) Javiera Musalem
Escalada (boulder) Martina Castro
Ciclismo pista (velocidad) Daniela Colilef
Ciclismo pista (madison femenino) Aranza Villalón y Scarlet Cortés
Canotaje slalom (kayak cross contrarreloj) Florencia Aguirre
Ciclismo pista (madison masculino) Jacob Decar y Diego Rojas
Tenis de mesa (dobles femenino) Daniela Ortega y Paulina Vega
Tenis de mesa (dobles masculino) Nicolás Burgos y Gustavo Gómez
Fútbol equipo femenino
Karate (+84 kg.) Rodrigo Rojas
Atletismo (110 metros vallas) Martín Sáenz
Escalada (boulder) Benjamín Vargas
Atletismo (1.500 metros) Laura Acuña
Taekwondo (-80 kg.) Joaquín Churchill
Taekwondo (-67 kg.) Claudia Gallardo
Pelota goma (trinquete) Esteban Romero y Julián Stabon
Atletismo (4×100 metros) María Ignacia Montt, Belén Ituarte, Pilar Rodríguez y Catalina Rozas
Canotaje (C2 500 metros mixto) María José Maillard y Matías Jiménez
Canotaje (kayak cross) Florencia Aguirre
Surf (bodyboard) Valentina Díaz
Surf (bodyboard) Moisés Silva
Canotaje (C1 200 metros) María José Mailliard
Tenis (dobles masculino) Antonia Vergara y Jimar Gerald
Karate (-60 kg.) Matías Quijada
Lanzamiento del martillo Gabriel Kehr
Padel Kimberly Ahumada y Catalina Arancibia
Balonmano equipo masculino

🥉 Bronce (68)

Disciplina / prueba Deportista(s)
Esgrima (florete) Katina Proestakis
Esgrima (florete) Arantza Inostroza
Natación (800 metros libre) Kristel Köbrich
Natación (100 metros pecho) Mariano Lazzerini
Esgrima (florete) Leopoldo Alarcón
Natación (200 metros libre) Inés Marín
Natación (200 metros pecho) Mariano Lazzerini
Ciclismo ruta (contrarreloj) Héctor Quintana
Gimnasia artística (suelo) Pablo Figueroa
Patinaje de velocidad (500 metros más distancia) Catalina Lorca
Patinaje de velocidad Gabriel Reyes
Levantamiento de pesas (-75 kg.) Sergio Cares
Natación (50 metros pecho) Mariano Lazzerini
Gimnasia artística (salto) Josué Armijo
Tiro skeet Héctor Flores
Gimnasia artística (barra fija) Luciano Letelier
Bochas (volo individual) Sabrina Polito
Boxeo (+90 kg.) Andrews Chávez
Natación (4×100 relevos combinados mixto) Mariano Lazzerini, Inés Marín y los hermanos Trinidad y Elías Ardiles
Remo (ocho con timonel masculino) equipo formado por César Abaroa, Ignacio Abraham, Alfredo Abraham, Andoni Habash, Francisco Lapostol, Facundo Pedraza, Marcelo Poo, Nahuel Reyes e Ignacio Wilson
Pesas (110 kg) Nicolás Cuevas
Pesas (+110 kg.) Alonso Bizama
Vóleibol playa Marco Grimalt y Esteban Grimalt
Boxeo (54 kg.) Denisse Bravo
Judo (-63 kg.) Allyson Quevedo
Judo (-60 kg.) Kobe Chávez
Judo (-81 kg.) Jorge Pérez
Judo (-48 kg.) Mary Dee Vargas
Judo (-57 kg.) Marcela Alfaro
Esquí náutico (overall) Dominga González
Esquí náutico (figuras) Dominga González
Ecuestre (concurso completo por equipos) Mateo Garín, Felipe Streitt y Juan Canales
Vela (sunfish) Constanza Olivares
Esquí náutico (salto) Martín Labra
Balonmano equipo femenino
Gimnasia rítmica (tres aros y dos pares de mazas) equipo compuesto por Annalena Ley, Martina Inostroza, Isabel Lozano, Josefina Romero y Antonia Gallegos
Lucha grecorromana (67 kg.) Néstor Almanza
Tiro con arco (equipo recurvo) Ángel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña
Remo coastal (single masculino) Brahim Alvayay
Remo coastal (single masculino) Brahim Alvayay y Rafael Aravena
Escalada (boulder) Joaquín Urrutia
Atletismo (400 metros) Martín Kouyoumdjian
Squash (dobles) José Gallegos y Matías Lacroix
Tenis de mesa (singles) Valentina Ríos
Taekwondo (Kyorugi -58kg.) Agustín Ríos
Atletismo (800 metros) Rafael Muñoz
Ráquetbol (singles) Rodrigo Salgado
Pelota vasca (frontón) Renato Bolleli
Ráquetbol (individual) Carla Muñoz
Ráquetbol (dobles) Francisco Troncoso y Rodrigo Salgado
Canotaje slalom (K1 slalom paralelo) Florencia Aguirre
Escalada (velocidad) Anahí Riveros
Ráquetbol (dobles mixto) Carla Muñoz y Rodrigo Salgado
Ráquetbol (dobles) Carla Muñoz y Paula Mansilla
Taekwondo (+67 kg.) Fernanda Aguirre
Karate (-61 kg.) Bárbara Huaiquimán
Ecuestre (salto por equipos) Andrés Lausen, Alexandr Imschenetzky, Almendra Resano y Cristóbal Boetto
Pelota vasca (trinquete) Rosario Valderrama y Magdalena Muñoz
Canotaje (K4 500 metros) Daniela Castillo, Francisca Medina, Fernanda Sepúlveda y Florencia Muñoz
Canotaje (K4 500 metros) Sebastián Alveal, Benjamín Cancino, Marcelo Godoy y Camilo Valdés
Tiro con arco (recurvo – equipo mixto) Andrés Gallardo y Gabriela Anabalón
Canotaje (K1 500 metros) Sebastián Alveal
Ráquetbol equipo masculino
Ráquetbol equipo femenino
Canotaje (K1 1000 metros) Sebastián Alveal
Escalada (lead) Dante Caballero
Escalada (lead) Matilde Cabezas
Tenis de mesa equipo formado por Nicolás Burgos, Gustavo Gómez y Felipe Olivares

 

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