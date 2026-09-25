Llegó la 40: María José Mailliard consigue nuevo oro para Chile en los Juegos Suramericanos 2026
En otra actuación sobresaliente, la chilena dominó de principio a fin y se impuso en el C1 500 metros de Santa Fe 2026.
María José Mailliard entregó el oro 40 al Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, imponiéndose en el C1 500 metros del canotaje de los
En una carrera que dominó de principio a fin, la nacional alcanzó este viernes el primer lugar con un tiempo de 1:58.16.
Muy lejos quedaron la brasileña Valdenice Nascimento y la colombiana Madison Velásquez, quienes consiguieron plata y bronce, respectivamente.
La gran actuación de la canoísta de 35 años consolida a la delegación nacional, superando el número de preseas doradas de Asunción 2022.
Cabe recordar que Mailliard ganó el C2 500 este jueves junto a Paula Gómez, dejando atrás a los binomios de Brasil y Argentina.
¡DOBLETE DE LA COTÉ! 🥇🥇👸🏻
La canoísta María José Mailliard ganó la medalla Nº 40 🥇para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷 al imponerse en los 500 metros.
“Coté” dominó de principio a fin para ganar su segundo oro 🥇 en 1:58.16, obteniendo más cinco… pic.twitter.com/kdy31NteF4
— Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026