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En emocionante final: Valentina Barrientos da el batacazo consigue oro en los Suramericanos 2026

La atleta nacional tuvo una espectacular arremetida en los metros finales y se impuso en los 800 metros planos, dándole otra alegría al Team Chile.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Otra alegría para el Team Chile. Valentina Barrientos se impuso en los 800 metros planos y conquistó el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La nacional brilló en la pista y se impuso con un tiempo de 2:03.31, logrando la mejor marca de su carrera.

La competencia tuvo un final emocionante, con la joven de 29 años viniendo de atrás para superar a tres atletas y subirse a lo más alto del podio.

De hecho, la chilena venció a la uruguaya Deborah Rodríguez, vigente campeona que tuvo que conformarse con la plata.

Por su parte, Berdine Castillo estuvo cerca de colgarse el bronce al finalizar en el cuarto lugar.

Gracias a esto, el Team Chile alcanzó los 35 oros en los Juegos Suramericanos y sigue peleando con Venezuela por el cuarto lugar en el medallero.

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