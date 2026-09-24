En emocionante final: Valentina Barrientos da el batacazo consigue oro en los Suramericanos 2026
La atleta nacional tuvo una espectacular arremetida en los metros finales y se impuso en los 800 metros planos, dándole otra alegría al Team Chile.
Otra alegría para el Team Chile. Valentina Barrientos se impuso en los 800 metros planos y conquistó el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La nacional brilló en la pista y se impuso con un tiempo de 2:03.31, logrando la mejor marca de su carrera.
La competencia tuvo un final emocionante, con la joven de 29 años viniendo de atrás para superar a tres atletas y subirse a lo más alto del podio.
De hecho, la chilena venció a la uruguaya Deborah Rodríguez, vigente campeona que tuvo que conformarse con la plata.
Por su parte, Berdine Castillo estuvo cerca de colgarse el bronce al finalizar en el cuarto lugar.
Gracias a esto, el Team Chile alcanzó los 35 oros en los Juegos Suramericanos y sigue peleando con Venezuela por el cuarto lugar en el medallero.
¡CARRERÓOOOON! 😍🤝🥇
La mediofondista Valentina Barrientos se mandó la carrera de su VIDA (mejor marca también) en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷, al coronarse 🥇 en los 800 metros.
En una carrera muy táctica, Valentina apretó en la curva final (iba cuarta en ese… pic.twitter.com/Pe3dH7VL3p
— Team Chile (@TeamChile_COCH) September 24, 2026