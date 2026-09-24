Chile vs Canadá: Cuándo y a qué hora juegan el esperado amistoso internacional

La Roja iniciará su extensa fecha FIFA contra Canadá, uno de los anfitriones del último Mundial 2026 que convocó a sus principales figuras.

La Selección Chilena se alista para un nuevo desafío internacional. La Roja enfrentará a Canadá en un interesante partido amistoso.

Bajo el mando de Nicolás Córdova, el combinado nacional tendrá un buen apretón frente a uno de los anfitriones que del reciente Mundial 2026.

De hecho, The Canucks convocó a sus principales figuras para este encuentro como Stephen Eustaquio (Swansea), Jonathan David (Atlético de Madrid) y Cyle Larin (Southampton).





¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Canadá el amistoso internacional?

El partido de Chile ante Canadá está programado para este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas de nuestro país.

El escenario será el estadio BMO Field de Toronto, donde se esperan cerca de 28 mil hinchas en las tribunas.

Los próximos partidos de La Roja

Tras este duelo, el conjunto nacional continuará su gira el próximo 29 de septiembre al medirse a Estados Unidos a partir de las 21:00 horas.

La fecha FIFA concluirá para La Roja el martes 6 de octubre, día en que jugará contra México en Los Ángeles.