El ex futbolista de 38 años mantenía dos órdenes vigentes por delitos asociados a “salidas de bancos”, siendo arrestado por Personal de Carabineros del SEBV Concepción.

Ronald Valladares, ex futbolista chileno que formó parte de la Selección Chilena Sub 20, fue detenido en las últimas horas tras estar prófugo de la justicia.

Personal de Carabineros del SEBV Concepción arrestó al otrora arquero, quien mantenía dos órdenes de detención vigentes vinculadas a robos bajo la modalidad de “salida de bancos”.

Los hechos ocurrieron el 2021 en Angol y el 2024 en Puerto Montt, donde se corroboró la participación del sujeto de 38 años que ahora está en prisión preventiva.





El extenso prontuario de Ronald Valladares

Valladares tiene varios antecedentes policiales, llegando a estar más de 100 días en la cárcel El Manzano en el año 2012.

Además, el 2015 quedó en prisión preventiva al ser detenido por robar más de 3 millones de pesos a una pareja, situación que se repitió el 2018 al ser acusado de hurto en un supermercado en Cauquenes.

A esto se suman episodios judiciales ocurridos fuera de Chile, como un arresto en Francia el 2020 junto a una banda delictual.

El ex arquero pasó por clubes como Fernández Vial, Deportes Iquique y Deportes Concepción, siendo parte de La Roja juvenil que obtuvo el bronce en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007.