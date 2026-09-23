Preocupación en Santiago Wanderers: Reinaldo Sánchez está hospitalizado en estado de máxima gravedad

El dirigente y empresario de Valparaíso permanece hospitalizado en la Clínica Reñaca de Viña del Mar. Si bien se desconoce la condición médica que lo afecta, trascendió que su estado de salud es “muy delicado”.

El presidente de Santiago Wanderers y expresidente de la ANFP, Reinaldo Sánchez, se encuentra hospitalizado en estado de “máxima gravedad”, en la Clínica Reñaca de Viña del Mar.

El reconocido empresario de Valparaíso, de 82 años, se mantiene con pronóstico reservado y, según antecedentes recogidos por Radio BioBío, está “muy delicado, bajo reserva y de máxima gravedad”.

Durante las últimas semanas, se había mantenido alejado de las actividades del club porteño.





Por ahora, no se ha informado públicamente mayores detalles sobre la condición médica específica que mantiene hospitalizado al dirigente.

Alejado de las actividades de públicas de Wanderers

Durante las últimas semanas Reinaldo Sánchez se había alejado de las actividades públicas de Santiago Wanderers.

En su lugar, su hijo, Luis Sánchez Cruz, quien ejerce como gerente general del club, asumió parte de la representación del histórico club porteño.

De hecho fue Luis quien estuvo en España acompañando al plantel Sub 20 de Wanderers en la final de la Copa Intercontinental de la categoría frente al Real Madrid, disputada en el estadio Santiago Bernabéu donde los nacionales cayeron 3-1.