Nada que reprochar: Chile cae en penales ante Venezuela y se queda con la plata en los Suramericanos

La Roja tenía abrochada la gran final, pero un penal en el cierre del segundo tiempo le permitió a La Vinotinto estirar el duelo e imponerse desde los 12 pasos.

La Selección Chilena Femenina Sub 20 no pudo en la final y se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026., cayendo en penales ante Venezuela.

La Roja y La Vinotinto igualaron 1-1 en el tiempo regular, partido que las nacionales tenían ganado hasta el minuto 90.

La apertura de la cuenta llegó a los 49′ con Antonella Martínez, pero una mano en el área le permitió a Karla Alfonzo empatar las acciones en el cierre del segundo tiempo vía penal.





La Roja cayó en increíble definición ante Venezuela

La paridad obligó a definir el oro desde los 12 pasos, donde las dirigidas por Luis Mena cayeron 4-2 en un duelo que tenían prácticamente en el bolsillo.

La gran figura fue la arquera Valeria Rebanales, quien contuvo un lanzamiento y le permitió a su selección subir a lo más alto del podio.

La derrota le impidió a Chile cerrar una campaña perfecta en la que había ganado todos sus duelos, aunque terminan dándole una nueva presea al Team Chile.