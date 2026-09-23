La Roja le dio la bienvenida al recordado defensa nacional, quien formará parte del staff de cara a los amistosos de la próxima fecha FIFA.

Un defensor de mil batallas se sumó a la Selección Chilena. Gonzalo Jara se sumó a La Roja de cara a la fecha FIFA de septiembre y octubre, aunque con un rol muy especial.

El ex zaguero se integró al cuerpo técnico de Nicolás Córdova pensando en la gira por Norteamérica, donde el cuadro nacional se medirá a Canadá, Estados Unidos y México.

El recordado zaguero participará como “invitado especial” del staff, buscando acercar a los referentes de la Generación Dorada al nuevo proceso.





“Qué gusto tenerte con nosotros, Gonza querido”, indicaron desde las redes sociales de la Selección para darle la bienvenida al ex Universidad de Chile.

Jara representó por más de 13 años al equipo de Todos, disputando un total de 115 partidos y siendo pieza importante en la obtención de las Copas América 2015 y 2016.

¿Cuándo juega la Selección Chilena su primer amistoso?

El elenco nacional jugará su primer amistoso de esta fecha FIFA el sábado 26 de septiembre, día en que chocará contra Canadá a partir de las 20:00 horas.

Posteriormente, La Roja enfrentará a Estados Unidos el martes 29 y cerrará la gira el 6 de octubre ante México.