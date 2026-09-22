Colo Colo igualó sin goles ante Audax Italiano y dejó abierta la llave de octavos de final de Copa Chile

Itálicos y albos igualan sin goles en el Estadio Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. El conjunto de Fernando Ortiz ha tenido las ocasiones más claras, pero se ha encontrado con una sólida actuación de Tomás Ahumada.

Audax Italiano y Colo Colo midieron fuerzas en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile y repartieron puntos tras empatar sin goles.

Desde el inicio del encuentro el Cacique tomó el control de las acciones intentando avanzar al área rival aprovechando los espacios que dejaba el conjunto itálico.

Fue así como Javier Correa tuvo claras oportunidades a los 3′ y 9′, cuando probó suerte disparando al área. Sin embargo, el portero Tomás pero Ahumada respondió para evitar la ventaja del conjunto que dirige Fernando Ortiz.





En el segundo tiempo, Audax Italiano movió sus piezas y realizó cambios pero el duelo continuó abierto y con ocasiones para ambos equipos.

Tras los 90 minutos el marcador quedó en un definitivo 0-0, dejando la lave completamente abierta de cara al partido de vuelta, donde ambos buscarán quedarse con el boleto a los cuartos de final de la Copa Chile.

¿Cuándo es el duelo de vuelta entre Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Chile entre Colo Colo vs Audax Italiano, se disputará el próximo viernes 25 de septiembre.

El duelo se disputará en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas y será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming HBO Max.