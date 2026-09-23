Team Chile sigue brillando en los Suramericanos 2026: Hubo medallas en tenis de mesa y atletismo

Daniela Ortega y Gustavo Gómez se quedaron con el oro en el dobles mixto tras una épica remontada, a lo que se suman buenas actuaciones en salto largo y otras disciplinas.

Otra gran actuación tuvo el Team Chile este martes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, consiguiendo nuevas medallas en la jornada vespertina.

Al oro de Claudio Romero en el lanzamiento de disco, que incluyó récord de la competencia, se sumó el triunfazo de Daniela Ortega y Gustavo Gómez en el tenis de mesa mixto.

La dupla nacional logró una espectacular remontada y venció 3-2 en la final al binomio brasileño formado por Guilherme Teodoro y Giulia Takahashi.

Tras perder los primeros dos sets por 8-11 y 5-11, nuestros representantes se impusieron por 11-6, 11-5 y 11-5 para subirse a lo más alto del podio.

Gracias a esto, la delegación chilena alcanzó las 31 preseas doradas y sigue peleando con Venezuela por el cuarto lugar en la tabla general.





Atletismo entrega alegrías al Team Chile en Santa Fe

A esto se suma la buena actuación en el atletismo, con Javiera Musalem obteniendo la plata en el salto largo.

La joven de 25 años se quedó con el segundo lugar por su salto de 6.32, lo que es la mejor marca de su carrera.

Por su parte, María Ignacia Montt rozó el bronce en los 100 metros planos con una espectacular carrera, siendo superada por una centésima por la ecuatoriana Aimara Nazareno.

Además, hubo otras cuatro platas con Martina Castro en escalada, Daniela Colilef en el ciclismo de velocidad y los equipos masculino y femenino del hockey césped.