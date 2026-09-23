Para todos los gustos: El interminable listado de campeones del fútbol argentino tras sumar otro título

Encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol aprobó la creación de la Recopa de Campeones.

Una más para el cuaderno. Argentina no para y este martes sumó un nuevo título a su interminable lista, creando en esta oportunidad la Recopa de Campeones.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol determinó que el trofeo se dispute a partir del 2027, generando una nueva oportunidad a los 30 equipos que componen la Primera División.

Liderados por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, el mini torneo tendrá un formato muy diferente al resto.





¿Cómo se jugará la Recopa de Campeones?

Los equipos que irán por la corona serán los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, quienes se enfrentarán en un triangular.

Esto quiere decir que, para determinar a los clasificados, se deben esperar otras dos finales, teniendo en cuenta que la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional se definen con anterioridad.

Con esto, el fútbol trasandino tendrá ocho títulos en disputa a partir del próximo año, decisión que es aprobada por gran parte de los clubes.

Los torneos que se juegan en el fútbol argentino