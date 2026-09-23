La UC suma un nuevo paciente a su hospital: Bernardo Cerezo será operado por lesión en la rodilla

El lateral derecho pasó a formar parte de la extensa lista de bajas en Los Cruzados, entre los que están piezas importantes como Gary Medel y Clemente Montes.

La larga lista de lesionados en Universidad Católica sumó un nuevo nombre. Se trata de Bernardo Cerezo, defensor que será operado este miércoles.

A través de sus redes sociales, Los Cruzados comunicador que el lateral derecho será “sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha”.

La cirugía se realizará en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo, aunque no informaron el tiempo que el jugador estará de baja.





Pese a que ha sido muy criticado por los hinchas por su rendimiento, el ex Ñublense era considerado como alternativa por el entrenador Daniel Garnero.

A raíz de esto y de la convocatoria de Francisco Daza a la Selección Chilena Sub 20, el estratega cuenta solamente con Sebastián Arancibia para esa posición de cara a la llave contra Unión La Calera por Copa Chile.

La extensa lista de lesionados que golpea a la UC

Cerezo se integró a la amplia lista de afectados por lesiones o molestias en la UC, lo que se transformado en un verdadero dolor de cabeza.

Los futbolistas son: Darío Melo, Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Jeffrey Sekgota, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena, Gary Medel, Jimmy Martínez, Juan Francisco Rossel, Clemente Montes, Justo Giani y Diego Valencia.

Como medida de emergencia, Garnero consideraría a varios juveniles para afrontar la serie ante Los Cementeros.