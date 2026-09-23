Chile vs Paraguay: A qué hora juegan HOY semifinal de los Juegos Suramericanos 2026

La Roja enfrenta a Paraguay buscando la clasificación a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, partido que se juega en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

La Selección Chilena Sub 20 vuelve a saltar a la cancha en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputando este miércoles su semifinal ante Paraguay.

Tras una confusión sobre su rival para esta ronda, finalmente La Roja se mide al cuadro guaraní que viene de dar la sorpresa y superar a Argentina en la fase de grupos.

De cara a este encuentro, el entrenador Sebastián Miranda apuesta por el buen rendimiento de jugadores como el defensa Bruno Torres y el delantero Joaquín Muñoz.





A qué hora juega Chile vs Paraguay por los Juegos Suramericanos 2026

El partido entre Chile y Paraguay inicia a las 17:00 horas de nuestro país de este miércoles 23 de septiembre.

El escenario es el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s en Rosario, donde se espera una importante cantidad de hinchas.

Cuándo se juega la final de los Juegos Suramericanos 2026

La final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos 2026 quedó fijada para el viernes 25 de septiembre, comenzando a las 15:00 horas de Chile.

En la misma jornada, pero más temprano, se jugará el duelo por la medalla de bronce.