¡Grande Toro! UC golea 3-2 a Palestino tras tenso partido por la Liga de Primera

Con este resultado, los Cruzados se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones a solo 3 puntos de la Universidad de Chile.

La Universidad Católica mantiene su racha de victorias tras cerrar 3-2 el partido contra Palestino, válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Desde el Estadio Municipal de la Cisterna, los Cruzados vivieron un tenso partido en el que Fernando Zampedri demostró ser el máximo goleador tras abrir y cerrar el marcador a su favor.

Así fue el partido de la UC contra Palestino

El equipo de Daniel Garnero llegó emocionado al encuentro con su racha positiva de tres victorias seguidas y así lo demostró el capitán de los estudiantes al marcar el primer gol a su favor a solo 2′ del pitido inicial tras una asistencia de Matías Palavecino.

Este punto fue tanto más importante para el Toro de Chajarí, quien batió su propia marcha personal en Chile al anotar su punto número 24 en la Liga de Primera.





Siguiendo el transcurso del partido, a los 22 minutos Diego Corral marcó la segunda goleada contra los árabes gracias a un pase de Justo Giani.

Pese a los buenos primeros minutos de la UC, a los 29′ Enzo Roco anotó el primer gol a favor de Palestino, cerrando de a poco la diferencia entre los equipos hasta que Joe Abrigo empató el encuentro a los 57′.

Los Cruzados empezaban a verse encerrados hasta que Zampedri pidió un penal de Ronnie Fernández tras golpear a su colega franjeado, oportunidad que El Toro no se perdió y definió el 3-2 a su favor, quedando oficialmente con 25 goles esta temporada.

Con esta victoria, la UC se mantiene en el segundo puesto de la tabla de posiciones a solo 3 puntos de la Universidad de Chile.