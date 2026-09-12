¡Por decisión unánime! Jaula Bahamondes vence a Muslim Salikhov en su regreso a la UFC

El chileno salió victorioso en su debut en la categoría Peso Wélter de la Noche UFC 2026.

Este sábado Ignacio “La Jaula” Bahamondes regresó al octágono para la Noche UFC 2026 y consiguió una victoria unánime contra el luchador ruso Muslim Salikhov.

Desde la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, Estados Unidos, el chileno debutó con su primera pelea en categoría Peso Wélter (70,3 y 77,1 kg).

Las constantes patadas al cuerpo y la cabeza por parte chileno fueron clave para sumar puntos en cada round.

Asimismo, el chileno logró identificar los puntos débiles el punto del ruso, centrando sus golpes en el bíceps derecho de este, logrando desestabilizarlo en más de una ocasión.

La reacción de Bahamondes tras ganar la pelea

Tras salir del octágono, La Jaula se emocionó diciendo: “Vamos Chile, vamos México. Muchas gracias, mi gente, me sentí como local, no iba a perder esta pelea jamás con este público hermoso“.

Dedicándole unas palabras a su familia, agregó: “Gracias a Dios por darme esta oportunidad de hacer lo que amo, te amo hijo, te amo hija, te amo esposa, mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, esto es para ustedes”.