Palestino vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por Liga de Primera

Árabes y Cruzados se enfrentarán en un duelo clave por las aspiraciones en la parte alta de la tabla. Revisa a qué hora se juega y cómo seguirlo por televisión y streaming.

Palestino y Universidad Católica protagonizarán este sábado 12 de septiembre un atractivo duelo por la Liga de Primera.

El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en la parte alta de la tabla.

El cuadro árabe llega a este compromiso luego de vencer por 2-1 a Universidad de Concepción en la fecha anterior, mientras que los cruzados vienen de superar por 1-0 a Deportes Limache.





Universidad Católica ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones y buscará sumar nuevamente para mantenerse en la lucha por los primeros lugares.

¿A qué hora juegan Palestino vs Universidad Católica?

El partido está programado para este sábado 12 de septiembre, a las 20:00 horas de Chile.

El escenario del encuentro será el Estadio Municipal de La Cisterna.

¿Dónde ver EN VIVO por TV Palestino vs Universidad Católica?

El compromiso será transmitido en vivo por TNT Sports Premium , señal que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato nacional.

¿Dónde ver ONLINE Palestino vs Universidad Católica?