Vieron más de 30 propiedades: Destapan detalles de la búsqueda de departamento de Vozinha

Christian Millar ayudó al refuerzo de Colo Colo a encontrar un hogar, tarea que que tiene un punto muy importante que tiene que ver con la privacidad.

Tras vivir semanas bastantes intensas, Vozinha poco a poco comienza a acomodarse a su estadía en Colo Colo.

El arquero llegó a principios de agosto al Cacique, firmando contrato en medio de una gran expectativa que incluyó un masivo recibimiento de parte de los hinchas.

Su aterrizaje en Chile dio paso a una labor nada sencilla: Encontrar una casa para comenzar su vida en nuestro país, tarea en la que recibió la ayuda de Christian Millar.





Corredor revela detalles del departamento de Vozinha

El corredor de Garnet Propiedades se refirió a la búsqueda de la vivienda del refuerzo albo, comentando: “Lo pasé a buscar el primer día y al segundo día él se empezaba a mover solo con su amigo. Me seguían a todos lados”.

“Vimos unas 30 propiedades, anduvimos por todo el sector oriente, fuimos también hasta Chicureo y ya después dimos con un departamento y lo aseguramos en Vitacura”, reveló a LUN.

El empresario dio a conocer un punto clave para el caboverdiano, el que tiene que ver con la privacidad que a esta altura es casi nula al estar en la vía pública.

“La privacidad que tiene en casa no la tienen en la calle. Entonces no puede comer tranquilo, mucho tema de fotos y gente cerca. También se entiende, porque pegó mucho en los niños”.

En ese punto, Millar contó: “He tratado de ayudarlo con eso también, de hablar con algunos restaurantes bonitos donde puedan generar una especie de VIP más privado”.

Su labor como corredor puso al empresario en contacto con diferentes futbolistas, ayudando, por ejemplo, a los recientes refuerzos de Universidad de Chile, Tobías Reinhart, y de Universidad Católica, Agustín García Basso.