Remezón en el ascenso: Cobreloa anuncia la salida del DT César Bravo en plena lucha por el título

La dirigencia tomó la decisión tras el amargo empate ante Deportes Antofagasta, resultado que les impidió alcanzar a Santiago Wanderers en el lidertado de la Primera B.

Impacto en Cobreloa. En plena lucha por el ascenso a Primera División, este viernes se confirmó que César Bravo dejó de ser entrenador de Los Loínos.

A través de un comunicado, el cuadro de Calama señaló que se determinó “poner término al ciclo” del estratega.

La decisión se tomó tras el empate 0-0 de este jueves ante Deportes Antofagasta como visitante, resultado que le impidió alcanzar a Santiago Wanderers en la cima de la tabla.

“Agradecemos a César y a todo su equipo de trabajo por el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su permanencia en nuestro club”, indicaron Los Zorros del Desierto.

Este remezón se dio a falta de solamente cinco fechas para el término de la fase regular.

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Cobreloa le respira en la nunca a Santiago Wanderers

Transcurridas 25° fechas en la Primera B, Cobreloa ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con 42 puntos, solamente 2 unidades menos que Santiago Wanderers.

De mantenerse esto, Los Caturros lograrían el ansiado título y el ascenso a La Liga de Primera 2027, mientras que Los Loínos accederían a la liguilla.

Un punto clave es que los nortinos recibirán en Calama al Decano el próximo 26 de septiembre, partido que asoma absolutamente clave para ambos.