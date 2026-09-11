“Gordito, pero feliz”: Nicolás Córdova vuelve a llamar a La Roja a Marcelo Morales tras polémico cruce

El lateral de Universidad de Chile fue considerado por el entrenador de La Roja, quien lo marginó del Preolímpico 2024 por su peso.

Marcelo Morales tendrá una nueva oportunidad en la Selección Chilena. El defensa de Universidad de Chile fue nominado para los amistosos que disputará La Roja en septiembre y octubre.

Tras dos años de ausencia, el lateral izquierdo se ganó un espacio por su rendimiento en Los Azules y sostendrá un reencuentro con Nicolás Córdova, quien lo margino del Preolímpico 2024 por su peso.

El joven no fue considerado en aquel torneo Sub 23 por el actual estratega nacional, lo que marcó un round por las declaraciones de ambos.





Por un lado, el adiestrador afirmó en ese entonces que el 35% de los convocados al certamen estaban “fuera de los rangos mínimos para poder competir”.

“Se les dio un tiempo prudente de 15 días para poder competir, no se cumplieron y lamentablemente están afuera. Yo necesito ir con la gente que está a disposición”.

La respuesta de Marcelo Morales por marginación de La Roja

Varios meses después, Morales recordó la situación en el podcast Tercer Tiempo al que fue invitado, donde respondió de una manera muy singular.

“Estuve en la selección y me liberaron de un panamericano. Salió en todos lados por índices de grasas altas. Quedé como el ‘Guatón Morales’, pero no importa. Gordito, pero feliz”, manifestó en diciembre del 2025.

Tras volver a la U para esta temporada, el zaguero ha jugado 28 partidos en los que marcó 2 goles y entregó 5 asistencias.

El lateral izquierdo formará parte de los amistosos de La Roja ante Canadá, Estados Unidos y México.