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Con importantes novedades: Nómina de la Selección Chilena para amistosos de septiembre y octubre

El entrenador Nicolás Córdova llamó a varios jóvenes para la gira por Norteamérica, donde La Roja se medirá a Canadá, Estados Unidos y México.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La Selección Chilena dio a conocer este jueves la nómina para los amistosos de septiembre y octubre, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.

De cara a estos encuentros, el entrenador Nicolás Córdova llamó a 27 jugadores que continuarán con la preparación de cara a los próximos desafíos.

Las grandes novedades para estos duelos es la presencia de los jóvenes Jetzen López (Sporting Braga) y Zidane Yáñez (Huntsville City FC) que irán en calidad de invitados

Todos ellos han tenido participación en las juveniles de La Roja y se integrarán por primera vez al equipo adulto.

Adicionalmente, el estratega nacional le entregó la confianza a Agustín Arce (Universidad de Chile) y Felipe Faúndez (O’Higgins), dos jóvenes que han logrado regularidad este 2026.

Nómina de Chile para amistosos de septiembre y octubre

Arqueros:

  • Lawrence Vigoroux – Swansea City
  • Christian Bravo – Huachipato
  • Brayan Cortés – Argentinos Juniors

Defensas:

  • Francisco Salinas – Coquimbo Unido
  • Felipe Faúndez – O’Higgins
  • Jonathan Villagra – Colo Colo
  • Iván Román – Colo Colo
  • Marcelo Morales – Universidad de Chile
  • Benjamin Kuscevic – Toronto FC
  • Gabriel Suazo – Sevilla
  • Diego Ulloa – Colo Colo
  • Paulo Díaz – Atlanta United

Volantes:

  • Rodrigo Echeverría – León de México
  • Víctor Felipe Méndez – Colo Colo
  • César Pérez – Defensa y Justicia
  • Matías Sepúlveda – Lanús
  • Marcelino Nuñez – Ipswich Town
  • Vicente Pizarro – Rosario Central
  • Leandro Hernández – Colo Colo
  • Felipe Loyola – Pisa
  • Agustín Arce – Universidad de Chile

Delanteros:

  • Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú
  • Gonzalo Tapia – Columbus Crew
  • Ben Brereton – Sheffield United
  • Nils Reichmuth – FC Thun
  • Lucas Cepeda – Elche
  • Darío Osorio – Crystal Palace

Invitados:

  • Thomas Coulombe – RCD Espanyol
  • Jetzen López – SC Braga
  • Zidane Yáñez – Huntsville City FC

 

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¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile se medirá a Canadá el sábado 26 de septiembre a Canadá, para posteriormente chocar el martes 29 ante Estados Unidos.

La gira por Norteamérica finalizará el martes 6 de octubre contra México, duelo que se jugará en Los Ángeles.

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