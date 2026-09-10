Con importantes novedades: Nómina de la Selección Chilena para amistosos de septiembre y octubre

El entrenador Nicolás Córdova llamó a varios jóvenes para la gira por Norteamérica, donde La Roja se medirá a Canadá, Estados Unidos y México.

La Selección Chilena dio a conocer este jueves la nómina para los amistosos de septiembre y octubre, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.

De cara a estos encuentros, el entrenador Nicolás Córdova llamó a 27 jugadores que continuarán con la preparación de cara a los próximos desafíos.

Las grandes novedades para estos duelos es la presencia de los jóvenes Jetzen López (Sporting Braga) y Zidane Yáñez (Huntsville City FC) que irán en calidad de invitados





Todos ellos han tenido participación en las juveniles de La Roja y se integrarán por primera vez al equipo adulto.

Adicionalmente, el estratega nacional le entregó la confianza a Agustín Arce (Universidad de Chile) y Felipe Faúndez (O’Higgins), dos jóvenes que han logrado regularidad este 2026.

Nómina de Chile para amistosos de septiembre y octubre

Arqueros:

Lawrence Vigoroux – Swansea City

Christian Bravo – Huachipato

Brayan Cortés – Argentinos Juniors

Defensas:

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Felipe Faúndez – O’Higgins

Jonathan Villagra – Colo Colo

Iván Román – Colo Colo

Marcelo Morales – Universidad de Chile

Benjamin Kuscevic – Toronto FC

Gabriel Suazo – Sevilla

Diego Ulloa – Colo Colo

Paulo Díaz – Atlanta United

Volantes:

Rodrigo Echeverría – León de México

Víctor Felipe Méndez – Colo Colo

César Pérez – Defensa y Justicia

Matías Sepúlveda – Lanús

Marcelino Nuñez – Ipswich Town

Vicente Pizarro – Rosario Central

Leandro Hernández – Colo Colo

Felipe Loyola – Pisa

Agustín Arce – Universidad de Chile

Delanteros:

Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú

Gonzalo Tapia – Columbus Crew

Ben Brereton – Sheffield United

Nils Reichmuth – FC Thun

Lucas Cepeda – Elche

Darío Osorio – Crystal Palace

Invitados:

Thomas Coulombe – RCD Espanyol

Jetzen López – SC Braga

Zidane Yáñez – Huntsville City FC

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @laroja

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile se medirá a Canadá el sábado 26 de septiembre a Canadá, para posteriormente chocar el martes 29 ante Estados Unidos.

La gira por Norteamérica finalizará el martes 6 de octubre contra México, duelo que se jugará en Los Ángeles.