Con importantes novedades: Nómina de la Selección Chilena para amistosos de septiembre y octubre
El entrenador Nicolás Córdova llamó a varios jóvenes para la gira por Norteamérica, donde La Roja se medirá a Canadá, Estados Unidos y México.
La Selección Chilena dio a conocer este jueves la nómina para los amistosos de septiembre y octubre, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.
De cara a estos encuentros, el entrenador Nicolás Córdova llamó a 27 jugadores que continuarán con la preparación de cara a los próximos desafíos.
Las grandes novedades para estos duelos es la presencia de los jóvenes Jetzen López (Sporting Braga) y Zidane Yáñez (Huntsville City FC) que irán en calidad de invitados
Todos ellos han tenido participación en las juveniles de La Roja y se integrarán por primera vez al equipo adulto.
Adicionalmente, el estratega nacional le entregó la confianza a Agustín Arce (Universidad de Chile) y Felipe Faúndez (O’Higgins), dos jóvenes que han logrado regularidad este 2026.
Nómina de Chile para amistosos de septiembre y octubre
Arqueros:
- Lawrence Vigoroux – Swansea City
- Christian Bravo – Huachipato
- Brayan Cortés – Argentinos Juniors
Defensas:
- Francisco Salinas – Coquimbo Unido
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Jonathan Villagra – Colo Colo
- Iván Román – Colo Colo
- Marcelo Morales – Universidad de Chile
- Benjamin Kuscevic – Toronto FC
- Gabriel Suazo – Sevilla
- Diego Ulloa – Colo Colo
- Paulo Díaz – Atlanta United
Volantes:
- Rodrigo Echeverría – León de México
- Víctor Felipe Méndez – Colo Colo
- César Pérez – Defensa y Justicia
- Matías Sepúlveda – Lanús
- Marcelino Nuñez – Ipswich Town
- Vicente Pizarro – Rosario Central
- Leandro Hernández – Colo Colo
- Felipe Loyola – Pisa
- Agustín Arce – Universidad de Chile
Delanteros:
- Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú
- Gonzalo Tapia – Columbus Crew
- Ben Brereton – Sheffield United
- Nils Reichmuth – FC Thun
- Lucas Cepeda – Elche
- Darío Osorio – Crystal Palace
Invitados:
- Thomas Coulombe – RCD Espanyol
- Jetzen López – SC Braga
- Zidane Yáñez – Huntsville City FC
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¿Cuándo juega la Selección Chilena?
Chile se medirá a Canadá el sábado 26 de septiembre a Canadá, para posteriormente chocar el martes 29 ante Estados Unidos.
La gira por Norteamérica finalizará el martes 6 de octubre contra México, duelo que se jugará en Los Ángeles.