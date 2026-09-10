“Qué saben”: La respuesta de Mauricio Pinilla a Miguel Bosé por su presentación en Fiebre de Canto

El ex futbolista no dejó pasar el viral del cantante español, quien reaccionó a su comentada presentación en el programa de Chilevisión.

La viralizada presentación bajo la lluvia de Mauricio Pinilla en Fiebre de Canto llegó hasta Miguel Bosé, quien reaccionó al show en el que el ex futbolista interpretó su tema “Si tú no vuelves”.

El cantante español subió un video a TikTok escuchando la canción mientras caminaba con sus perros, registro que rápidamente se viralizó.

Tras la publicación del emblemático artista, llegó el turno del otrora delantero de responder.





Mauricio Pinilla reacciona a viral de Miguel Bosé

El ex participante del exitoso programa de Chilevisión compartió una historia de Suro Solar con el video, agregando la frase: “Qué saben de canto”.

Pinilla se tomó con muchísimo humor el alcance de su show en el espacio, donde solicitó salir a la pista con su celular en la mano para no equivocarse en la letra.

Adicionalmente, Luis Jara, jurado de Fiebre de Canto, reveló que recibió un mensaje del ex goleador una vez que se expandió el particular momento.

“Como cantante y profesor de canto, me ofrezco a hacerle clases personalizadas a Pinilla para que se venga a presentar aquí con la canción aprendida”, comentó el artista nacional en el react de Claudio Michaux.

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