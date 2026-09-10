Pinilla reaccionó al viral replicado por Miguel Bosé: Luis Jara reveló inesperado mensaje

Durante el react de Fiebre de Canto, el jurado sorprendió a Claudio Michaux al desclasificar una inédita conversación con el exfutbolista tras viralizarse en redes sociales.

Mauricio Pinilla reaccionó a la viralización de su comentada interpretación de “Si tú no vuelves” en Fiebre de Canto, audio que incluso llegó hasta Miguel Bosé y que se ha convertido en uno de los fenómenos del momento en redes sociales.

Así lo reveló Luis Jara, jurado del espacio de Chilevisión, durante el react del estelar conducido por Claudio Michaux.

El cantante contó que recibió un inesperado mensaje del exfutbolista luego de que su presentación comenzara a circular ampliamente en redes sociales.

“Venía viendo el celular y de repente (me llega) un mensaje de Mauricio Pinilla. Me manda la portada de LUN y me dice: ‘¿Viste, amigo? La estamos rompiendo’ ”, relató Jara.

La portada a la que hizo referencia corresponde a la edición de este jueves de Las Últimas Noticias, que destacó la repercusión de la presentación con el titular “Miguel Bosé se contagia con la fiebre por Pinilla”.

El audio viral de Pinilla en Fiebre de Canto

Para Luis Jara, la explicación detrás del fenómeno está precisamente en que la presentación de Pinilla fue espontánea. “Fue genuino, no fue preparado y fue gracioso”, comentó durante la transmisión.

La interpretación también llegó hasta el propio Miguel Bosé, quien utilizó el audio de Pinilla en un video publicado en TikTok. En las imágenes, el artista español aparece recorriendo su casa junto a sus perros.





La publicación de Bosé provocó una ola de comentarios de usuarios chilenos, quienes celebraron que el cantante se sumara a la tendencia y bromearon con la comentada interpretación del exfutbolista.

En medio de la conversación, Jara incluso aprovechó para hacerle una particular propuesta a Pinilla. “Yo, como cantante y profesor de canto, me ofrezco a hacerle clases personalizadas a Pinilla para que se venga a presentar aquí con la canción aprendida”, lanzó entre risas.

La propuesta fue respaldada inmediatamente por Claudio Michaux, quien respondió: “Eso sería espectacular”.