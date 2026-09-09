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Anuncian cortes de agua por casi 15 horas en comunas de Santiago

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por casi 15. 

Para este jueves 10 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Quinta Normal, Las Condes y Pedro Aguirre Cerda. 

Comunas que tendrán cortes de agua este jueves 10 de septiembre

  • Quinta Normal: Desde las 15:15 horas del miércoles 9 de septiembre hasta las 06:00 del jueves 10.
  • Las Condes: Desde las 15:50 horas del miércoles 9 de septiembre hasta las 01:00 del jueves 10.
  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 10 de septiembre.

 

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