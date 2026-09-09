Anuncian cortes de agua por casi 15 horas en comunas de Santiago

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por casi 15.

Para este jueves 10 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Quinta Normal, Las Condes y Pedro Aguirre Cerda.





Comunas que tendrán cortes de agua este jueves 10 de septiembre

Quinta Normal: Desde las 15:15 horas del miércoles 9 de septiembre hasta las 06:00 del jueves 10.

Las Condes: Desde las 15:50 horas del miércoles 9 de septiembre hasta las 01:00 del jueves 10.