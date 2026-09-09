Avión en el que viajaba Volodímir Zelenski estuvo a punto de ser embestido por un dron

El presidente de Ucrania se trasladó hasta Noruega para asistir al funeral del rey Harald este miércoles.

Un dron casi embiste el avión en el que viajaba el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para asistir al funeral del rey Harald de Noruega.

El incidente ocurrió mientras se trasladaba hacia Oslo el martes. Según el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, fue “durante el despegue en Moldavia”.





“Su avión casi fue alcanzado por un dron cuando estaba a punto de despegar de Moldavia. Esa es la realidad en la que se encuentra ”, afirmó a la cadena NRK.

Por su parte, la secretaria de Estado de la Oficina del Primer Ministro de Noruega, Bhanuja Rasiah, señaló que “estos son los tipos de amenazas con las que vive todos los días”.

Sin emabrgo, el vuelo finalmente se realizó sin mayores inconvenientes y Zelenski logró asistir a sus encuentros programados con las autoridades noruegas. Después, el mandatario ucraniano se dirigió a Canadá.