“Vamos a cumplir esos sueños juntos”: Lisandra Silva expuso sus razones para irse a vivir a un monasterio budista en China

La influencer se encuentra realizando un entrenamiento con los monjes de Shaolin para mejorar su condición física; sin embargo, llevó las cenizas de su padre por una sensible razón.

Este martes, Lisandra Silva dio a conocer que se fue a vivir al monasterio Shaolin en China, donde se encuentra trabajando con los monjes budistas en un exhaustivo entrenamiento.

La empresaria explicó sus razones en un video, donde habla de la necesidad de mejorar su condición física, pero también tendría una conexión con su padre.





¿Por qué Lisandra Silva se fue a vivir a China?

A través de su cuenta de Instagram, Lisandra señaló: “Me vine a vivir con los monjes en Shaolin para aprender artes marciales. Estoy en el campamento de las montañas de Shaolin”.

En esa misma línea, explicó: “Fue para transmutar la energía de mi papá. Yo les había comentado que quería hacer esto hace mucho tiempo y me dio el ok antes de irse a otro plano”.

“Muchos piensan que soy la más débil y les voy a demostrar a ustedes y a mí misma que soy mucho más que eso. Ese es el sueño de mi papá”, comentó Silva.

La influencer detalló su rutina, la que comienza a las 05:00 horas para comenzar con un entrenamiento de tai chi; también trabaja artes marciales y la meditación.

“Mi objetivo con esto es volverme tan fuerte que no haya nada que mi mente no pueda resolver”, indicó.

Por otro lado, este viaje está conectado con su padre: “El sueño de mi papá era recorrer y conocer las siete maravillas del mundo y acá en Beijing se encuentra una de ellas, que es la Gran Muralla China”.

“Así que yo, junto con mi papá, vamos a visitarla y vamos a cumplir esos sueños juntos” , cerró.

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