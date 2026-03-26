“Se ve mucho más cuerda que muchas personas…”: Lisandra Silva rompió en llanto tras caso viral de eutanasia en España
Castillo recibirá su eutanasia este 26 de marzo tras haber quedado parapléjica por un intento de suicidio a raíz de una violación grupal a sus 13 años, lo que generó depresión severa y trastorno de personalidad.
Lisandra Silva rompió en llanto en sus redes sociales tras conocer la historia de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años que recibirá este jueves la eutanasia en la ciudad de Barcelona, España.
Castillo fue víctima de una agresión sexual en grupo a los 13 años y luego por una expareja, lo que generó trastorno de personalidad y depresión severa. En 2022 intentó quitarse la vida y quedó parapléjica.
¿Qué dijo Lisandra Silva?
Al respecto, Lisandra señaló a través de sus redes sociales: “Le dieron la eutanasia para matarla porque ella eligió no vivir, lo que me hace pensar como sociedad: ¿En qué mundo vivimos?”.
En esa misma línea, agregó: “Se ve a su mamá ahí muy tranquila con ella diciendo que, bueno, es la decisión de la niña. ¿Y nosotros como sociedad? Los violadores sueltos y la niña que se quiere morir, pues, le ponemos una inyección y la matamos, ¿no?”.
“Por más que esté en psiquiátricos, por no sé cuántos años, se ve mucho más cuerda que muchas personas que me encuentro cada día, se ve súper cuerda; obviamente, se ve que está bajo medicación”, indicó la modelo.
Por otro lado, Lisandra lanzó una potente reflexión sobre el mundo en que vivimos: “De alguna manera empatizo mucho con ella porque la entiendo. En un momento dice como: ‘Me quiero ir porque no entiendo esta sociedad, no la entiendo. Está cada vez peor y no quiero formar parte de ella'”.
Finalmente, la modelo aseguró que la entrevista de Noelia le hizo cuestionar muchos aspectos: “¿A dónde vamos a parar con tanto odio? ¿Con tanto hate? ¿Con tanta injusticia? Tenemos que esconder a nuestros niños para que no los maten, para que no los violen”, cerró.
