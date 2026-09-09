“Una tortura una y otra vez”: Joven se hizo viral tras revelar lo que escuchó durante un mes en coma

“Por favor no le pongan música a la gente que está en coma (…) Yo escuchaba y todos mis sueños tenían esa música de fondo”, relató Kenya Moreno en TikTok.

Kenya Moreno se hizo viral en redes sociales luego de sorprender a los usuarios con una reveladora historia de cuando estuvo en coma durante un mes.

La joven española explicó lo que una persona, que se encuentra hospitalizado en ese estado, puede sentir y escuchar.

“Por favor no le pongan música a la gente que está en coma. O, por lo menos si yo vuelvo a caer, no me pongan”, comenzó su relato.

De esta manera, Kenya contó que su madre le compró un disco del dúo español Gemeliers y que una sola canción sonó durante todo el tiempo en que se mantuvo en coma.

“Un infierno pasé porque mi madre me compró un disco y metió una radio. Me dejó todo el mes la misma canción en bucle”, señaló. “Yo escuchaba y todos mis sueños tenían esa música de fondo“.

Asimismo recordó entre risas que “llegó el momento en que dentro del sueño pensaba ‘¿qué estaré pagando ahora mismo?’. Era una tortura. Una y otra vez la canción”.

“Las personas en coma seguimos escuchando, tenemos sentimientos también, sentía la temperatura de la habitación”, agregó.

En ese sentido, también comentó que “estaba muriendo de frío. Estaba en unos sitios muy raros, hacía muchísimo frío y la canción no paraba“.