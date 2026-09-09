“¡Te metiste con mi hijo!”: Cristina Tocco se sinceró tras distanciamiento con Mariela Montero y aclaró polémicos dichos

Cristina aseguró que hubo una serie de problemas con Mariela y esta última le pidió disculpas, pero “de ciertas cosas no se vuelve (…); se quiebra la confianza, se quiebra la credibilidad”.

Cristina Tocco rompió el silencio este martes y se refirió a las razones por las cuales ya no mantiene una relación laboral ni de amistad con Mariela Montero.

Todo esto, luego de que Mariela conversara con Sergio Marabolí en La Hora y comentara que “al show (que hacían juntas) le iba increíble, pero no lo pudimos seguir haciendo porque nosotras nos agarramos de las mechas”.

En esa misma línea, Montero expuso: “Tuvimos nuestras diferencias; yo reconozco que me equivoqué en algunas cosas, pero ella no va a reconocer que se equivocó en otras”.





¿Qué dijo Cristina Tocco?

Al respecto, en el último capítulo de Que Te Lo Digo, Cristina comentó: “El tema es que yo tengo una línea muy profesional para trabajar, independiente de la respuesta del público (…) Son distintas maneras de trabajar; yo soy una persona muy exigente en mi trabajo”.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram del diario donde Mariela entregó esa declaración, Cristina escribió: “Di la verdad de por qué corté nuestra relación ¡Te metiste con mi hijo y eso duele mucho!”.

Sus dichos causaron revuelo, por lo que Tocco aclaró que “mi hijo no la trató nunca (…) No tiene nada que ver con el sentido sexual ni romance”.

“Hizo un comentario muy desafortunado a otro desorientado que anduvo dando vuelta por los canales, de mi relación con mi hijo, que es totalmente opuesto a la realidad. Tenemos una relación maravillosa, nos amamos con locura los dos”, sentenció la actriz.

Además, Cristina comentó que Mariela “me pidió disculpas por eso (…) Me dijo: ‘Sí, bueno, yo dije esto, te pido perdón’. Es más, me dijo: ‘Me da vergüenza lo que hice, te pido disculpas'”.

Finalmente, Tocco expuso que “se las acepté totalmente, ¿por qué no?, pero de ciertas cosas no se vuelve (…); se quiebra la confianza, se quiebra la credibilidad”, cerró.

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