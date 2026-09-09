“Le decíamos cuy”: Vecinos describen a Ghislain Quiroz, el hombre que confesó crimen de Mariana Sepúlveda

Vecina que compartieron que él en Conchalí relataron cómo era su actuar y entregaron detalles de su personalidad, describiéndolo como alguien “tímido” y “selectivo”.

Vecinas de Ghislain Quiroz, imputado por la desaparición y crimen de Mariana Sepúlveda, entregaron detalles sobre su vida, especialmente del tiempo en el que habría cometido el asesinato.

Contigo en la Mañana conversó con personas que fueron residentes del Pasaje Logroño en la comuna de Conchalí, donde ocurrió la desaparición de la joven.

Cabe recordar que el hombre se presentó en solitario en la 5ta Comisaría de Conchalí para revelar el crimen de Mariana Sepúlveda, cometido hace 18 años.





Según su declaración el hecho habría ocurrido en su propia casa, mismo lugar donde personal especializado de Carabineros encontró una pala, una picota y en las últimas horas se confirmó el hallazgo osamentas encontradas bajo el suelo del dormitorio, las que serán sometidas a distintos peritajes.

¿Quién es Ghislain Quiroz?

Ghislain Quiroz es un cineasta chileno de 42 años que se encuentra detenido tras confesar el crimen de Mariana Sepúlveda, joven que desapareció el año 2008.

Según el relato que dieron dos vecinas al matinal, el sujeto siempre se mostró como alguien tímido y con reparos para interactuar con el resto.

“Nosotros le decíamos cuy porque era tan pequeñito, tan delgadito. Él era un tipo si bien es cierto más calladito no era nada raro, era más selectivo como para conversar, tal vez tímido”, contó una de las mujeres.

Sin embargo, a pesar de su timidez, quienes compartieron con él aseguran que “era un tipo súper cariñoso, bien dulce”.

Otra vecina recordó que “él siempre andaba como cabeza agachada, saludaba porque uno lo saludaba pero no era una persona que se expresara mucho o que hablara con todos los vecinos”.

“Siempre fue el más callado, pero era un tipo bien de piel con la mamá”, agregó.