Reforma al mercado de capitales: Los beneficios concretos del proyecto para comprar la primera casa

El Gobierno presentó los detalles del proyecto de ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia. Entre otros aspectos, buscará facilitar el acceso a la vivienda.

Este miércoles a las 15:00 horas comenzará su tramitación en la Cámara de Diputados la reforma al mercado de capitales que hoy el Gobierno presentó ante el Congreso con el objetivo de, entre otras cosas, facilitar el acceso a la vivienda.

De acuerdo con el Ejecutivo, el proyecto busca ampliar las alternativas disponibles para financiar la vivienda, así como capitales para emprendedores, empresas y nuevos proyectos,

Junto con lo anterior, pretende modernizar la regulación y actualizar normas del mercado de capitales que han ido “quedando rezagadas” frente a su evolución.

Las medidas para el acceso a la vivienda

El documento aborda dos barreras relevantes para acceder a la primera vivienda: reunir el ahorro necesario para el pie y contar con mejores condiciones de financiamiento hipotecario.

En concreto, explica el Gobierno, serán herramientas para reunir el pie de la primera vivienda, ampliar el financiamiento hipotecario y fortalecer el ahorro de largo plazo.

Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI)

Creará un fondo administrado por BancoEstado, al que el Estado podrá aportar hasta US$2.000 millones, con un aporte inicial de US$500 millones.

Este fondo adquirirá créditos hipotecarios mediante procedimientos competitivos, priorizando la primera vivienda y considerando propiedades de hasta 6.000 UF.

Al movilizar esos créditos, busca ampliar la liquidez y capacidad de financiamiento del mercado hipotecario y generar condiciones para tasas más convenientes.

Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV)

El proyecto también incluye la creación de una cuenta destinada exclusivamente a completar el pie de la primera vivienda, nueva o usada, de hasta 6.000 UF.

La persona deberá ahorrar durante al menos 30 meses y reunir un 7% del valor de la vivienda; el Estado aportará un 3% adicional, completando el pie requerido para el financiamiento hipotecario

Mayor espacio para el APV

Elevará de 6 a 8 UTM anuales el tope de la bonificación fiscal del Régimen A del APV, actualizando un parámetro que se mantiene sin cambios desde 2008.

Las medidas para facilitar acceso a capitales

Este ámbito busca ampliar las alternativas disponibles para que empresas consolidadas, compañías de menor tamaño y proyectos en etapas tempranas puedan acceder a financiamiento.

Bonos empresariales

Simplificará las reglas aplicables a los bonos acogidos al artículo 104 y eliminará la retención de 4% sobre sus intereses. Los inversionistas residentes continuarán tributando mediante el Impuesto Global Complementario, pero sin esa retención previa.

El objetivo, aseguran, será facilitar nuevas emisiones y mejorar el acceso de empresas chilenas al financiamiento mediante deuda.

Acceso de empresas de menor tamaño al mercado

Modificará el beneficio tributario aplicable a la ganancia obtenida por la venta de determinadas acciones.

En vez de exigir que esas acciones tengan un alto nivel de transacciones en bolsa, se requerirá que al menos un 15% de la propiedad esté en manos de inversionistas no vinculados al controlador.

Esto, argumentan, permitirá que empresas de menor tamaño también puedan acceder a este régimen.

Reinversión a través de fondos

Permitirá reinvertir recursos entre fondos mutuos y fondos de inversión públicos sin gatillar inmediatamente el impuesto correspondiente, siempre que los recursos permanezcan reinvertidos.

La medida buscará facilitar que el capital continúe financiando sectores como pymes, facturas y capital de riesgo.

Segmento Junior de la Bolsa

Creará un segmento especial para empresas de innovación y crecimiento y proyectos de exploración minera, con reglas proporcionales a su etapa de desarrollo y acompañamiento de un agente patrocinador.

Para incentivar la inversión se incorporarán beneficios tributarios, entre ellos un crédito equivalente al 35% de la inversión, con un tope de 50 UTA.