“¿Se picó cuando Fanny…?”: Vasco Moulian encaró a Etienne Bobenrieth por gesto en Fiebre de Canto

El exigente jurado de Fiebre de Canto no dejó pasar el cuestionado momento que se vivió la noche del lunes y castigó al actor con una baja calificación.

“¿Se picó ayer cuando Fanny le dijo ‘vagoactores’?”. Con esa pregunta, Vasco Moulian comenzó su interpelación a Etienne Bobenrieth tras un cuestionado momento que protagonizó la noche del lunes en Fiebre de Canto.

El actor, vale recordar, creyendo que no estaba siendo grabado, realizó un gesto que alcanzó a ser captado y transmitido en pantalla, lo que generó críticas y una amplia repercusión en redes sociales.

“Nos picamos los actores, pero en el juego, en el backstage”, aclaró de entrada, luego que Fanny Cuevas acusara favoritismo y asegurara que a los actores del programa “siempre les ponen nota 8 o 9”.





“Yo la cagué con ese gesto obsceno, maleducado y desubicado y vuelvo a pedir disculpas, a la Fanny y a todas las personas que lo vieron”, reconoció Bobenrieth

Moulian, en respuesta, continuó con su descargo y lo trató de “maleducado y ordinario”. Finalmente, aunque dijo que su evaluación era incógnita, adelantó que la calificación sería baja a modo de castigo.

“Mi nota es secreta, pero le quiero decir algo. La mejor calificación de mi nota parte de un cuatro, de ahí para abajo por lo de ayer. Una falta de respeto tremenda hacia una compañera de trabajo“, cerró.

Mira el momento a continuación: