Exfiscal Vinko Fodich y tres PDI son detenidos por investigación de secuestros extorsivos

Según información preliminar, una indagatoria por una presunta banda dedicada a secuestros extorsivos dejó al menos siete personas detenidas. Este miércoles pasarían a control de detención y formalización.

Una investigación por una presunta banda dedicada a secuestros extorsivos dejó al menos siete personas detenidas, entre ellas tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el abogado y exfiscal Vinko Fodich.

De acuerdo a lo expuesto por Sergio Jara en Contigo en la Mañana, la causa apunta a delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracciones a la Ley Orgánica de la PDI, entre otros ilícitos.

De acuerdo con información preliminar entregada en el programa, el caso involucraría un secuestro extorsivo relacionado con ciudadanos de nacionalidad china . Esta arista deberá ser confirmada por el Ministerio Público durante el control de detención y la posterior formalización.

La investigación contra Fodich ocurre además en paralelo a otra causa en la que el exfiscal es indagado por un eventual delito de lavado de activos.





Lo que se sabe de la detención de exfiscal y funcionarios de la PDI

Los siete detenidos pasarían durante las próximas horas a control de detención y posterior formalización. Será en esa instancia cuando la Fiscalía entregue mayores antecedentes sobre los hechos investigados y las imputaciones que formulará contra cada uno de los aprehendidos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares consignados por Radio BioBio conocidos durante este miércoles, entre los aprehendidos también se encuentran Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Luis Moraga Parisi y Exequiel Calderón Flores.

La indagatoria se inició al interior de la propia PDI, luego de que el departamento de Asuntos Internos detectara antecedentes que apuntaban a la eventual participación de integrantes de la institución en hechos delictivos.

A partir de estos antecedentes, la institución policial comenzó a trabajar junto a la Fiscalía Supraterritorial para esclarecer los hechos y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los involucrados.