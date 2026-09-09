Más adultos mayores que trabajadores: El escenario que enfrentaría Chile en las próximas décadas según proyección

Cifras presentadas en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián anticipan una importante transformación demográfica en Chile, con más adultos mayores, menos trabajadores y una población que comenzaría a disminuir después de 2035.

Chile podría experimentar un profundo cambio demográfico durante las próximas décadas. Una menor natalidad, el envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza laboral son parte del escenario planteado durante el seminario “Cambio Demográfico: Natalidad y Envejecimiento en Chile”, organizado por la Universidad San Sebastián (USS).

Durante la instancia, el rector de la USS, Carlos Williamson, presentó proyecciones que sitúan el peak poblacional de Chile en 2035, cuando el país alcanzaría los 20,64 millones de habitantes.

Desde entonces comenzaría una disminución sostenida, hasta llegar a 16,97 millones de habitantes en 2070, lo que representaría una reducción de 15,3%.

Más adultos mayores que trabajadores

Uno de los datos más relevantes expuestos durante el seminario tiene relación con el mercado laboral y el envejecimiento de la población.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, en 2070 habría 104,7 personas de 65 años o más por cada 100 trabajadores ocupados en Chile .

La cantidad de personas ocupadas también disminuiría. La fuerza laboral pasaría de 9,48 millones de personas en 2025 a 6,91 millones en 2070, equivalente a una caída de 27,1%.

Junto con ello, cambiaría la edad de quienes se mantienen trabajando. Las personas de 50 años o más pasarían de representar el 33% de los ocupados al 58% hacia 2070.

El cambio en la estructura etaria comenzaría a observarse mucho antes. Para 2033, las personas de 65 años o más superarían en número a los menores de 20 años.

En cifras, la población mayor de 65 años aumentaría desde 2,91 millones en 2025 hasta 4,17 millones en 2035 , mientras que los menores de 20 años disminuirían desde 4,68 millones hasta 3,46 millones durante ese mismo período.

La fuerte caída de la natalidad en Chile

Otro de los factores abordados durante el encuentro fue la baja fecundidad que registra el país.

La proyección presentada sitúa la tasa global de fecundidad en 0,97 hijos por mujer en 2025, cifra que se encuentra por debajo de los 2,1 necesarios para alcanzar el nivel de reemplazo generacional.

El escenario podría profundizarse durante los próximos años, ya que la tasa podría alcanzar un mínimo de 0,81 hijos por mujer entre 2035 y 2037.

Los efectos en salud y cuidados

El envejecimiento de la población también implicaría una mayor demanda en áreas como la salud y los cuidados.

Carolina Velasco, directora de Estudios IPSUSS, planteó durante el seminario que el desafío no estará únicamente en aumentar el gasto, sino también en “utilizar mejor los recursos disponibles y fortalecer la prevención”.

Según los antecedentes presentados, actualmente existen alrededor de 768 mil personas dependientes en Chile, mientras los programas existentes alcanzan a unos 77 mil beneficiarios, equivalentes al 5,3% de la población objetivo.

En caso de avanzar hacia una cobertura universal en 2050, el gasto podría llegar al 1% del PIB. Si además se incorporara el costo de reemplazar mediante trabajadores remunerados las labores que actualmente realizan cuidadores informales, esa cifra podría alcanzar hasta el 2% del PIB.

Menos niños y mayor capacidad escolar sin utilizar

El cambio demográfico también tendría efectos sobre el sistema educacional.

La directora general de Humanidades USS, Sylvia Eyzaguirre, señaló que Chile ya enfrenta una disminución de la demanda escolar, con aproximadamente 857 mil cupos urbanos sin utilizar, equivalentes al 26% de la capacidad instalada.

De mantenerse la tendencia, hacia 2035 la capacidad ociosa urbana podría alcanzar 1,4 millones de cupos, equivalentes al 44%, lo que plantea nuevos desafíos para la planificación de la infraestructura educacional frente a una población cada vez menor en edad escolar.