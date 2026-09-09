Chile registra caída de homicidios en el primer semestre de 2026: Delitos se concentran en tres regiones

El informe señaló que en los primeros meses de este año se registraron 41 casos menos que en el mismo periodo del 2025. En contraparte, cinco regiones del país tuvieron aumentos superiores al promedio nacional.

El ministerio de Seguridad entregó un balance consolidado de la cifra de homicidios consumados durante el primer semestre del 2026.

De acuerdo con la información de la Minuta Ejecutiva del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, durante los primeros meses del año se registraron 472 homicidios consumados en Chile , cifra que representa 41 casos menos que en el mismo periodo del 2025.

Esto se traduce en una disminución del 11,5% en los asesinatos y es la cuarta reducción consecutiva desde el peak de 660 víctimas registrado en el primer semestre de 2022.





En 2023 la cifra descendió a 633, en 2024 a 586, en 2025 a 513 y ahora 472 en 2026, lo que representa el número más bajo del período 2022 a 2026.

Metropolitana, Valparaíso y Biobío lideran cifras

Las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío concentran el 65,5% de las víctimas del país (218, 53 y 38 casos, respectivamente), aunque las tres redujeron sus cifras frente a 2025.

En 11 de las 16 regiones la tasa de homicidios bajó, con caídas especialmente marcadas en Aysén (-80,4%), Atacama (-73,5%) y Arica y Parinacota (-47,4%).

Sin embargo, en cinco regiones se registraron aumentos que superaron la tasa nacional: Tarapacá (+78,9%), Coquimbo (+42,1%) y O’Higgins (+33,3%).

Perfil de las víctimas

Según el reporte, el 90,0% de las víctimas son hombres (425 casos) y el 10,0% mujeres (47 casos), una de las proporciones más altas de hombres del período 2018 a 2026.

Los adultos jóvenes concentran el mayor riesgo ya que quienes tienen entre 18 y 29 años representan el 34,5% de las víctimas, y los de 30 a 39 años, el 29,9%.

El 80,3% de las víctimas eran de nacionalidad chilena y el 17,4% extranjeras, proporción que aumentó respecto de 2025. Además, el 50,4% de las víctimas registraba condenas penales previas.