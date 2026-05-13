Fronteras, rutas con IA y perseguir más de 3 mil prófugos: Los detalles del plan de seguridad del gobierno

El ministerio de Seguridad detalló las medidas concretas para intervenir fronteras, rutas, calles, cárceles, puertos y territorios tomados por bandas criminales.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, presentó este martes el Plan de Seguridad Pública, el cual cuenta con tres objetivos prioritarios que abordará durante su gestión.

Ante el Congreso, la secretaria de Estado anunció que estos son la recuperación del control territorial por parte del Estado, aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, y el fortalecimiento institucional.

La iniciativa contempla además siete ejes estratégicos, entre ellos el combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito y el fortalecimiento policial.





Los objetivos prioritarios del Ministerio de Seguridad

“Hoy se dio cuenta a la Cámara del plan, que en atención a la hora claramente se ve que es contundente, y vamos a seguir en eso, trabajando”, declaró Steinert en el hemiciclo.

1. El Estado recupera el control territorial

El Ministerio de Seguridad informó que este eje se ejecuta simultáneamente en seis dimensiones:

Control de fronteras: La respuesta incluye vigilancia tecnológica en pasos habilitados y no habilitados, reactivación de la Mesa Nacional de Seguridad Fronteriza, cooperación con países vecinos y con Estados Unidos, y resguardo estratégico del Corredor Bioceánico Vial. Control de rutas: Control vehicular permanente, cercos viales dinámicos, fiscalización interagencial y expansión del SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con IA) a más comunas. Control de las calles: Presencia policial visible y disuasiva, fiscalización del porte ilegal de armas, e intervención sobre incivilidades. Control de las cárceles: Fortalecer inteligencia penitenciaria, segregar internos por peligrosidad y buscar a los casi 3.800 prófugos que circulan libremente para que cumplan sus condenas. Control de los puertos: Fiscalización portuaria reforzada, trazabilidad de carga, control tecnológico de contenedores y articulación permanente con la Policía Marítima, Aduanas y la Marina Mercante. Control de los territorios tomados: La dimensión más dolorosa, donde el Estado dejó de mandar y mandan las bandas. Requiere intervenciones integrales y sostenidas.



2. Eficacia policial y del sistema de persecución criminal

“Convertir detenciones en sentencias”, consigna el segundo objetivo.

“La eficacia se traduce en cuatro exigencias concretas que este Gobierno ya está aplicando: medir, rendir, planificar y coordinar“, explicaron desde el Ejecutivo.

3. Fortalecimiento institucional del Estado

En el tercer y último objetivo, el Gobierno explicó que el “fortalecimiento institucional” del Estado opera en seis dimensiones.

Estos son: