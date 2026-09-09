Macabro caso de secuestro en Arauco: Hombre habría grabado sus iniciales en cuerpo de la víctima

El sujeto, quien fue detenido y formalizado, enfrenta cargos por secuestro, abuso sexual, captación de imágenes de carácter sexual sin consentimiento, amenazas y lesiones. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva.

Un sujeto fue detenido y formalizado por una serie de graves delitos que habrían afectado a una mujer en la comuna de Arauco, en la región del Biobío.

El imputado, quien sería expareja de la víctima, enfrenta cargos por secuestro, abuso sexual, captación de imágenes de carácter sexual sin consentimiento, amenazas y lesiones.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la audiencia de formalización, los hechos se remontan al pasado 28 de agosto.





Investigan caso de secuestro en Arauco

Según la investigación, el sujeto habría comenzado a extorsionar a la víctima, asegurando que tenía en su poder un video de carácter sexual que había grabado sin su consentimiento.

“Estos hechos se inician y se ejecutan en la comuna de Arauco, toda vez que el imputado comienza a extorsionar a esta víctima, manifestándole que mantenía en su poder un video de carácter sexual que había grabado sin el consentimiento de esta víctima y que si no hacía lo que este le exigía, iba a exhibirlo a familiares y amigos”, explicó el fiscal jefe de Arauco, Johnny Cares.

Ante esto, según detalló el persecutor, la víctima “se traslada, amedrentada, hasta este domicilio, lugar en que el imputado le priva de libertad; en el interior la amarra de pies y manos y la somete a una serie de acciones vejatorias que son constitutivas de delito ”.

Durante este episodio, además, la víctima habría sufrido agresiones físicas y sexuales. De acuerdo con la Fiscalía, el acusado también habría utilizado un elemento cortante para provocarle lesiones y grabar sus iniciales en su piel.

“La más grave de ellas, a nuestro juicio, es que el imputado, premunido de un elemento cortante, graba sus iniciales en el cuerpo de la víctima, lo cual, a nuestro juicio, corresponde a una acción donde el imputado demuestra el poder y control que creía tener sobre esta víctima”, sostuvo Cares.

Tras la formalización del acusado, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando un plazo de investigación de tres meses.