Santander Arena marca un nuevo capítulo para uno de los principales recintos de conciertos del país

El recinto inició una nueva etapa bajo el nombre de Santander Arena, con una renovada imagen y cambios que buscarán potenciar la experiencia del público.

Uno de los principales recintos de espectáculos de Chile comenzó oficialmente una nueva etapa. Santander Arena es el nuevo nombre del espacio que durante casi dos décadas ha recibido algunos de los conciertos y eventos más importantes realizados en el país.

La nueva denominación fue presentada oficialmente el sábado 5 de septiembre, como parte de una alianza por los derechos de nombre del recinto con Banco Santander. El lanzamiento incluyó además la presentación de su nueva imagen y logo.

De acuerdo con las cifras entregadas durante el lanzamiento, más de 1,8 millones de personas asistieron al recinto durante 2025, consolidándolo como uno de los principales espacios para eventos en vivo de Latinoamérica.

“Hoy damos un paso muy importante al comenzar a hacer realidad esta alianza y presentar oficialmente el logo de Santander Arena. Queremos incorporarnos con mucho respeto a una historia que tiene un enorme significado para millones de personas, preservando aquello que lo ha convertido en un referente y, al mismo tiempo, contribuyendo a proyectarlo hacia el futuro”, señaló Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

Los cambios que prepara Santander Arena

El inicio de esta nueva etapa, sin embargo, no estará limitado al nombre o a la imagen del recinto.

En conversación con CHV Noticias, Sebastián Pereira, gerente de Marketing de Banco Santander Chile, explicó que la transformación se irá desarrollando gradualmente y que la intención es sumar nuevas experiencias para el público.

“La idea de nosotros es ir aportando paso a paso. Hoy día verán el nuevo logo, los nuevos colores del recinto y paso a paso vamos a ir construyendo sobre esa experiencia para que los clientes lo disfruten al máximo”, afirmó.

Pereira destacó además la magnitud de la actividad que concentra el espacio, indicando que durante el último año recibió cerca de dos millones de personas y más de 180 espectáculos.

Desde la administración de Santander Arena también adelantaron que las modificaciones contempladas apuntan a ir más allá de una renovación estética.

“Los cambios esperamos que sean profundos, pero son paso a paso, van a ser distintas etapas”, explicó a CHV Noticias Paulina Agüero, gerente comercial y de Marketing de la Arena.

Agüero agregó que uno de los primeros objetivos será instalar la nueva identidad del recinto entre el público .

“Nuestro primer gran desafío, y que no es menor, es cómo posicionamos este nuevo nombre. Al final la Arena es un referente urbano, es un referente de la ciudad, además de ser muy importante a nivel latinoamericano”, sostuvo.

Una nueva etapa para Santander Arena

El lanzamiento oficial reunió a autoridades, artistas e invitados especiales y contó con presentaciones de la Orquesta Solístico de Santiago, dirigida por Paolo Bortolameolli, y DJ Rusell.

Álex Rebolledo, CEO de Santander Arena, aseguró que el recinto continuará apostando por espectáculos y experiencias en vivo de gran escala.

“Estamos muy felices de iniciar esta alianza con el Banco Santander y presentar Santander Arena a los fanáticos. El recinto seguirá ofreciendo las experiencias de entretenimiento de clase mundial que los fanáticos esperan, al mismo tiempo que creará nuevas oportunidades para reunir a las personas a través de la música, la cultura y los eventos en vivo”, señaló.

De esta manera, Santander Arena comienza un nuevo capítulo que contempla no solo la instalación de su nueva identidad, sino también un proceso gradual de cambios e innovaciones para potenciar la experiencia del público que asista a sus próximos conciertos y eventos.