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Adiós al Movistar Arena: Este será el nuevo nombre del recinto a partir de septiembre

El recinto ubicado en el Parque O’Higgins cambiará su nombre tras casi dos décadas y adoptará el de una entidad bancaria tras un acuerdo para convertirse en el principal patrocinador.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Tras casi dos décadas operando bajo ese nombre, el Movistar Arena dejará de llamarse así a partir de septiembre.

Banco Santander y Arena Santiago anunciaron mediante un comunicado un acuerdo que convertirá a la entidad financiera en el patrocinador principal del recinto.

Gracias a esta adquisición de los derechos de nombre, el recinto ubicado al interior del Parque O’Higgins adoptará el nombre de Santander Arena desde septiembre.

Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile destacó que “esta alianza va mucho más allá de un cambio de nombre. Es una apuesta por uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país, donde queremos contribuir a que las personas sigan viviendo experiencias memorables”.

Según destacó, este acuerdo es una “evolución natural de ese propósito” y permitirá seguir construyendo “una marca cercana y relevante para millones de personas”.

La modificación del nombre del recinto se produce en un contexto marcado por el vencimiento del contrato de Movistar Arena en septiembre y por el cambio de marca de Movistar a Tigo, luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom.

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