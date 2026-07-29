Adiós al Movistar Arena: Este será el nuevo nombre del recinto a partir de septiembre

El recinto ubicado en el Parque O’Higgins cambiará su nombre tras casi dos décadas y adoptará el de una entidad bancaria tras un acuerdo para convertirse en el principal patrocinador.

Tras casi dos décadas operando bajo ese nombre, el Movistar Arena dejará de llamarse así a partir de septiembre.

Banco Santander y Arena Santiago anunciaron mediante un comunicado un acuerdo que convertirá a la entidad financiera en el patrocinador principal del recinto.

Gracias a esta adquisición de los derechos de nombre, el recinto ubicado al interior del Parque O’Higgins adoptará el nombre de Santander Arena desde septiembre.





Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile destacó que “esta alianza va mucho más allá de un cambio de nombre. Es una apuesta por uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país, donde queremos contribuir a que las personas sigan viviendo experiencias memorables”.

Según destacó, este acuerdo es una “evolución natural de ese propósito” y permitirá seguir construyendo “una marca cercana y relevante para millones de personas”.

La modificación del nombre del recinto se produce en un contexto marcado por el vencimiento del contrato de Movistar Arena en septiembre y por el cambio de marca de Movistar a Tigo, luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom.