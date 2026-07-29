Christell enterneció las redes al compartir primeras fotos de su hijo: “Estamos derretidos de amor”

La cantante publicó una serie de postales, donde mostró al pequeño Valentín y algunos detalles de la especial bienvenida que preparó para su llegada a casa.

Christell Rodríguez enterneció las redes sociales al compartir las primeras imágenes de su hijo, Valentino, quien nació esta semana fruto de su matrimonio con Roberto Parra.

La cantante publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde mostró al recién nacido y algunos detalles de la especial bienvenida que preparó para su llegada a casa.

Junto a las imágenes, Christell dedicó un emotivo mensaje en el que expresó la felicidad que vive junto a su familia tras convertirse en madre.





“Y al fin llegaste. Valentino Elián”, escribió al inicio de la publicación. Además, agradeció que el nacimiento se desarrollara sin complicaciones. “Dios es fiel. Aún sin merecer hemos sido bendecidos con el regalo y la dicha de recibir a nuestro hijo esta semana . Todo salió bien y ya estamos disfrutando en casita”, compartió.

La artista también contó que tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado. “Estamos derretidos de amor de este gordito hermoso. Yo disfrutando, cuidándome y recuperándome gracias a Dios con normalidad”, señaló.

La emotiva bienvenida al primer hijo de Christell

Las fotografías mostraron algunos de los primeros días de Valentino en su hogar, incluyendo una habitación especialmente decorada para recibirlo.

El espacio cuenta con peluches, globos y un cartel con el mensaje: “Valentino, bienvenido a tu hogar lleno de amor”, reflejando la emoción con la que la familia esperaba su llegada.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones de seguidores, quienes celebraron este importante momento en la vida de la cantante.

“Pensar que te conocimos de chiquitita”, “felicidades a la familia”, “hermoso tu bebé” y “juntos moverán el ombligo”, fueron algunas de las reacciones.