Expareja de Fran Maira rompe el silencio tras acusación de agresión: “Se me señala injustamente”

La declaración surge después de que la cantante reapareciera en redes sociales mostrando visibles lesiones y asegurara la presunta participación de su expareja, Joaquín Rodríguez, conocido como Nes on the Sheet.

La denuncia de agresión que involucra a Fran Maira sumó un nuevo capítulo durante este miércoles, luego de que Joaquín Rodríguez, productor musical conocido como Nes on the Sheet y expareja de la cantante, emitiera un comunicado público para responder a los señalamientos en su contra.

La declaración surge después de que la artista reapareciera en redes sociales mostrando visibles lesiones y asegurara, en conversación con el portal Infama, que Rodríguez habría participado en la agresión que denunció durante los últimos días.

Expareja de Fran Maira rompe el silencio

A través de sus historias de Instagram, el productor compartió un comunicado en el que negó cualquier participación en los hechos que se han difundido en redes sociales.

“Me dirijo a ustedes con tranquilidad y firmeza, a fin de aclarar y descartar cualquier tipo de participación en los hechos que se han estado difundiendo en redes sociales estos últimos días, en los que se ha mencionado mi nombre de forma incorrecta y se me señala injustamente como agresor, situación que no corresponde a la realidad ”, expresó.





Además, aseguró: “Estoy dispuesto a colaborar en las instancias correspondientes y/o en la que se requiera algún tipo de información que pueda aportar”.

“Agradezco a todos los que conocen mi trayectoria como productor musical y mi forma de ser, por su confianza y por no dar crédito a versiones sin fundamento”, señaló.

En la parte final del comunicado, el productor advirtió que evaluará recurrir a la justicia debido a los comentarios que ha recibido en medio de la controversia.

“Ante la gran cantidad de injurias, calumnias y amenazas que se han recibido a través de diversas publicaciones, nos reservaremos el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes ”, sostuvo.

El origen de la polémica

La respuesta de Nes on the Sheet llega luego de que Fran Maira reapareciera públicamente tras denunciar una agresión que le dejó diversas lesiones visibles en el rostro, cuello y manos.

En los últimos días, la cantante ha agradecido el apoyo de sus seguidores y, aunque ha evitado profundizar en el tema, sí apuntó directamente a su expareja al asegurar que “él también me pegó”.

Por ahora, ninguna de las partes ha entregado mayores antecedentes sobre lo ocurrido, mientras la situación continúa generando amplia repercusión en redes sociales.

Revisa el comunicado acá: