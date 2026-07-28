“Soy una diosa”: Fran Maira reaparece en redes tras reportar agresión de su expareja

La cantante urbana compartió una historia en Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, marcando su primera reaparición pública tras la denuncia.

Fran Maira reapareció en redes sociales luego de denunciar una violenta agresión que la habría llevado a recibir atención médica durante el fin de semana.

La cantante urbana compartió una historia en Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, marcando su primera reaparición pública tras la denuncia.

En la publicación, la ex participante de Gran Hermano mostró un ramo de rosas rojas junto a una carta con el mensaje: “Soy radiante. Soy una diosa”.

En la imagen también se observa que mantiene uno de sus dedos inmovilizado con una férula o vendaje , detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.





Fran Maira habría sido víctima de brutal golpiza

La reaparición ocurre luego de que el portal Infama difundiera antecedentes sobre una presunta agresión sufrida por la artista. Entre ellos, imágenes de lesiones y el testimonio de una persona que aseguró trabajar en la Clínica Alemana, quien afirmó que Fran Maira habría ingresado al recinto durante la noche del domingo para constatar lesiones.

Posteriormente, la propia cantante rompió el silencio a través de un breve mensaje enviado al mismo medio. Luego de que se informara que habría sido atacada por varias personas presuntamente cercanas a su expareja, Joaquín Rodríguez, conocido como Nes on the Beat.

Ante esto, Fran respondió: “Él también me pegó”, acusándolo directamente de haber participado en la agresión.

Hasta el momento, la artista no ha entregado una declaración pública más extensa sobre lo ocurrido.

Mira la imagen acá: