Organizaciones feministas convocan a movilización nacional contra proyecto “Escucha su corazón”

Bajo las consignas “escucha mi decisión” y “la violación no es política de natalidad”, las agrupaciones acusaron que la propuesta representa un retroceso en derechos sexuales y reproductivos.

Más de 50 organizaciones feministas y sociales convocaron a una movilización nacional en rechazo al proyecto “Escucha su corazón”, que busca que mujeres escuchen previamente los latidos fetales antes de acceder a un aborto bajo las tres causales legales.

Bajo las consignas “Escucha mi decisión” y “La violación no es política de natalidad”, las agrupaciones acusaron que la propuesta representa un retroceso en derechos sexuales y reproductivos.





Desde la Coordinadora Feminista 8M afirmaron que la medida “solo impone más obstáculos, presión y revictimización en un momento de extrema vulnerabilidad”.

Laura Manzi, vocera de la organización, hizo un llamado “a salir a las calles para que enfrentemos juntas esta agenda de retrocesos que busca someternos, sabiendo que no será el Congreso el que frene esta abierta ofensiva en contra de nuestros derechos”.

En Santiago, la convocatoria está programada para este viernes 31 de julio a las 18:00 horas en Metro Baquedano , mientras que también se anunciaron manifestaciones en ciudades como Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto Montt, entre otras.

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Proyecto para sancionar venta de Misoprostol

En paralelo, el diputado republicano Agustín Romero anunció que presentará un proyecto de ley para crear un delito específico que sancione la venta, distribución o facilitación de medicamentos con efecto abortivo, como el Misoprostol, fuera de los canales autorizados.

La iniciativa contempla penas agravadas cuando la comercialización se realice a través de internet o redes sociales.

“No podemos tolerar como sociedad que hoy prolifere un mercado informal de un medicamento que puede tener consecuencias graves para la salud de las mujeres y que se ha estructurado sobre la base de generar abortos al margen de la ley”, afirmó el parlamentario.