La próxima semana vence el plazo: Revisa cómo postular a los casi $7 millones del Subsidio de Arriendo
Con este beneficio las familias pueden acceder a un aporte económico destinado para cubrir parte del costo del arriendo, el que se entregará de manera mensual.
Quedan pocos días para postular al Subsidio de Arriendo, un beneficio temporal del Estado destinado a apoyar a las familias que pueden financiar una parte del valor mensual de un arriendo.
El Subsidio de Arriendo entrega un aporte total de 170 UF, equivalente actualmente a cerca de $7 millones, monto que puede utilizarse de manera mensual para cubrir parte del costo del arriendo.
Para acceder al beneficio, el valor del arriendo no puede superar las 11 UF, es decir, alrededor de $449 mil al mes.
Sin embargo, este tope aumenta a 13 UF (cerca de $530 mil) en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes.
Además, en estas seis regiones el subsidio mensual también es mayor, pudiendo alcanzar las 4,9 UF, equivalentes a aproximadamente $200 mil.
¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto de 2026.
Puedes postular al subsidio a través de estas opciones:
- De manera online a través del sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con tu ClaveÚnica.
- Presencial en oficinas del SERVIU de tu región.
Requisitos postular al subsidio
Para postular al subsidio se deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener mínimo 18 años de edad.
- Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.
- Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulantes, cónyuge o conviviente civil.*
- Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.