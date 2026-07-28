La próxima semana vence el plazo: Revisa cómo postular a los casi $7 millones del Subsidio de Arriendo

Con este beneficio las familias pueden acceder a un aporte económico destinado para cubrir parte del costo del arriendo, el que se entregará de manera mensual.

Quedan pocos días para postular al Subsidio de Arriendo, un beneficio temporal del Estado destinado a apoyar a las familias que pueden financiar una parte del valor mensual de un arriendo.

El Subsidio de Arriendo entrega un aporte total de 170 UF, equivalente actualmente a cerca de $7 millones, monto que puede utilizarse de manera mensual para cubrir parte del costo del arriendo.

Para acceder al beneficio, el valor del arriendo no puede superar las 11 UF, es decir, alrededor de $449 mil al mes.





Sin embargo, este tope aumenta a 13 UF (cerca de $530 mil) en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes.

Además, en estas seis regiones el subsidio mensual también es mayor, pudiendo alcanzar las 4,9 UF, equivalentes a aproximadamente $200 mil.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto de 2026 .

Puedes postular al subsidio a través de estas opciones:

De manera online a través del sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con tu ClaveÚnica.

