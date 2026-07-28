Festival Bamba revela sus horarios: No habrá choques entre artistas y los shows principales serán más largos

La organización dio a conocer la programación oficial de su primera edición y destacó que los escenarios fueron diseñados para evitar traslapes entre los artistas principales. Además, los números estelares contarán con presentaciones extendidas.

A menos de tres meses de su debut en el Parque O’Higgins, Festival Bamba dio a conocer los horarios oficiales de sus dos jornadas, revelando una de las principales inquietudes de los asistentes: no habrá choques de horario entre los artistas principales, permitiendo disfrutar de los espectáculos más esperados sin tener que elegir entre uno u otro.

La programación fue diseñada para que los nombres más convocantes de cada día se presenten de manera consecutiva. Así, el sábado 24 de octubre será posible ver completos los shows de Juanes y Marc Anthony, mientras que el domingo 25 ocurrirá lo mismo con Fito Páez y Carlos Vives, quienes encabezarán la jornada sin superponerse entre sí.

Los artistas principales tendrán presentaciones extendidas

Otra de las novedades que confirmó la organización es que los espectáculos de los headliners tendrán una mayor duración respecto del resto del cartel. Según los horarios publicados, Marc Anthony se presentará durante una hora y media, entre las 22:30 y las 00:00 horas, mientras que Carlos Vives hará lo propio el domingo entre las 22:00 y las 23:30 horas.

En tanto, Juanes ofrecerá un show de una hora y media, desde las 20:00 hasta las 21:30 horas, mientras que Fito Páez estará sobre el escenario durante 90 minutos, entre las 19:30 y las 21:00 horas. Con ello, la organización busca que los asistentes puedan vivir con mayor calma las presentaciones de los artistas más esperados de esta primera edición.

Más de 20 artistas y dos escenarios principales

La primera edición de Festival Bamba reunirá a más de una veintena de artistas latinoamericanos distribuidos en dos escenarios de libre acceso. Entre ellos destacan Jovanotti, Bomba Estéreo, Los Pericos, Orishas, Ráfaga, Conociendo Rusia, iLe, Elena Rose, Coti, Los Vásquez y Álvaro Henríquez & Pettinellis, además de otros exponentes de distintos géneros musicales.

El festival también contará con una propuesta enfocada en la experiencia del público, incorporando espacios gastronómicos inspirados en Latinoamérica, zonas de descanso, áreas de picnic y una renovada Zona Club. Asimismo, algunos tipos de entradas incluirán acceso a sillas para disfrutar cómodamente de los espectáculos entre cada presentación.