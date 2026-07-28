Balance Senapred: Más de 600 personas permanecen aisladas por sistema frontal en zona centro-sur

Las personas que permanecen aisladas se concentran en las regiones de O’Higgins y Los Ríos, principalmente debido al desborde de ríos, cortes de caminos y problemas de conectividad.

Un nuevo sistema frontal continúa afectando a la zona centro-sur del país. El evento meteorológico se extiende desde la región de Valparaíso hasta Los Ríos y ya ha provocado diversas emergencias en varias comunas.

De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), 629 personas permanecen aisladas entre las regiones de O’Higgins y Los Ríos, principalmente debido al desborde de ríos, cortes de caminos y problemas de conectividad.

La región del Maule es la que registra la mayor cantidad de personas aisladas, con 218 afectados, seguida por Los Ríos, con 208, y Biobío, con 150.





Más atrás aparecen Ñuble (34) y O’Higgin (19), mientras que en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía no se reportan personas en esta condición.

Daños materiales aumentan

En cuanto a los daños materiales, el informe señala que no se registran viviendas destruidas. Sin embargo, 34 inmuebles presentan daño mayor, 186 daño menor y 430 permanecen en evaluación.

La mayor cantidad de viviendas con afectaciones aún pendientes de evaluación se concentran en Los Ríos (301), seguida por Ñuble (112) y Maule (13).

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia y continúan evaluando la evolución del sistema frontal en las regiones afectadas.

Mientras tanto, los equipos de respuesta trabajan para restablecer la conectividad en las zonas con personas aisladas y atender las distintas situaciones derivadas de las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas.