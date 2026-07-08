“Una mosquita muerta”: Fran Maira repasó a “La Guarén” y reveló cómo ambas terminaron su amistad

Tras su presentación con temática de reggaetón old school, la participante de Fiebre de Baile se refirió en duros términos a su examiga, pues aseguró que está “muy decepcionada de ella”.

Francisca Maira apuntó todos sus dardos en Fiebre de Baile en contra de Valentina Torres, su examiga conocida en redes sociales por su apodo de “La Guarén”.

Tras su presentación con temática de reggaetón old school, Diana Bolocco le preguntó la noche de este miércoles qué canción elegiría si tuviera que elegir solo una de ese género musical: Escogió su propio tema “Desleal”, de 2024.

“¿A quién está dedicada?”, consultó la animadora. “A una rata inmunda, famosa. No es Mickey Mouse”, bromeó Maira, desatando de inmediato la curiosidad de Diana, quien replicó si había acabado la amistad con esa persona.

“Mira, yo le deseo lo mejor”, contestó la participante. “Pero ahora que he visto un poco lo que me ha salido en TikTok, que no tiene nada que ver con este programa, en verdad estoy muy decepcionada de ella desde que salí del reality“.





Continuó la cantante: “Es una mosquita muerta que finge un personaje, mientras yo soy lo que soy. Le deseo lo mejor en verdad, porque ya fue y pasó mucho tiempo, pero después me enteré de cosas y pensaba ‘fuimos amigas 8 años, ¿cómo eres capaz?’“.

Bolocco, fiel a su estilo, se dirigió directamente al público para preguntar: “De hecho, yo creo que ella se hizo conocida por ti. ¿O no? ¿Qué dice la gente?“, frente a lo que recibió una respuesta afirmativa.

Fran Maira terminó la amistad por WhatsApp

Para finalizar el tema, la autora de Amiga ya mató reflexionó que “las amigas tienen que brillar como una”. ” Yo quería que ella brillara y le fuera bien. Soy la primera en querer que mis amigas brillen y subamos todas juntas, pero parece que ella no”.

“Como yo tenía muchos haters en ese minuto, como que le di vergüenza. Fue una de las cosas que me hizo, pero no importa, ella es la picada”, acusó.

Por dicha razón, explicó que fue el año pasado cuando decidió romper todo tipo de vínculo con ella a través de WhatsApp. “No le da la cara para enfrentarme, pero no me respondió… Si llego a entrar a otro reality, ‘toma’”, cerró.

Mira el momento a continuación: