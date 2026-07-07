¿Enemistad? Koyote responde a comentario de Ignacia Michelson a Fran Maira tras eliminación en Fiebre de Baile

El productor de eventos desmintió tajantemente la polémica surgida tras la eliminación de Ignacia Michelson.

Este martes, Claudio Bravo, también conocido como “Koyote”, aclaró el polémico comentario que Ignacia Michelson le lanzó a Fran Maira tras su eliminación en Fiebre de Baile.

El pasado domingo, cuando Ignacia fue eliminada, le dijo a Fran: “El Koyote te manda saludos”, lo que generó una serie de especulaciones.





¿Qué dijo Koyote?

Al respecto, la página de Instagram Sin Caretas le preguntó directamente a Koyote qué pasaba con Maira y Michelson.

“El Koyote nos dice que son bromas entre ellos y que no hay mala onda”, señalaron, dando por zanjada la polémica.

Claudio es productor de eventos y dueño de una serie de discoteques y restobares en la región metropolitana.

Es por ello que se relaciona constantemente con figuras del espectáculo, desde cantantes urbanos hasta influencers o personajes de reality shows.

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